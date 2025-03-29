Россия готовит наступление на три области Украины: ветеран ВСУ сообщил детали

Ветеран российско-украинской войны, майор запаса Алексей Гетьман / Скриншот с видео

Реклама

О подготовке России к новому наступлению в Украине в апреле-мае 2025 знали еще осенью 2024 года.

Об этом напомнил ветеран российско-украинской войны, майор запаса Алексей Гетьман в эфире Radio NV, оценивая наступательные возможности оккупантов.

«Россияне этого не скрывали, они даже говорили, как рассчитана эта наступательная операция. Они прогнозировали, что она будет проходить от шести до девяти месяцев», — отметил эксперт.

Реклама

Гетман также рассказал, есть ли у россиян ресурсы для масштабного наступления.

«Три направления — Харьковская, Сумская и Запорожская области. Теоретически это можно допустить, но практически ожидать, что они смогут предпринять какие-то серьезные наступательные действия… попытки будут, но количество их войск не увеличилось, резервов или ресурсов у них нет», — отметил он.

Ветеран напомнил, что до этого за целый год россияне продвинулись на 55 километров, положив полумиллионную армию.

«Поэтому верить, что эта наступательная операция почему-то позволит врагу продвинуться больше, это будет очень смелое предположение… Если действительно будет эта наступательная операция, то они кое-где продвинутся. Но ожидать, что они могут продвинуться очень существенно, не стоит. Не стало у них больше ни людей, ни техники», — констатировал Гетьман.

Напомним, командующий 3 штурмовым корпусом ВСУ Андрей Белецкий заявил, что основная стратегия россиян сейчас — истощение ВСУ по всей линии фронта, а не оперативные успехи.