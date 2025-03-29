Россия готовит новое масштабное наступление: АР ошеломило сроками и планами Кремля

Владимир Путин.

Реклама

Войска Российской Федерации готовятся начать новое наступление уже в ближайшие недели. Кремль стремится максимизировать давление на Украину и усилить свою переговорную позицию на переговорах по прекращению огня.

Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на украинских правительственных и военных аналитиков.

Авторы статьи пишут, что такой шаг может дать "фюреру" Владимиру Путину все основания отложить дискуссии по приостановке боевых действий в пользу поиска дополнительных земель. Россия не намерена участвовать в содержательном диалоге для прекращения войны, заявили украинские официальные лица.

Реклама

Заявление Зеленского

Ссылаясь на данные разведки, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия готовится к новым наступлениям на северо-востоке Сумской, Харьковской и Запорожской областей.

"Они затягивают переговоры и пытаются втянуть США в бесконечные и бессмысленные дискуссии о фальшивых "условиях", чтобы только выиграть время, а затем попытаться захватить больше земли", - сказал украинский лидер.

По его словам, диктатор Путин "хочет вести переговоры по территории с более сильной позиции".

Оценки аналитиков

С оценкой Зеленского согласились два дипломатических чиновника G7. Они говорили на условиях анонимности, отмечают в АР.

Отмечается, что Москва фактически отклонила предложение США по немедленному и полному прекращению боевых действий на 30 дней, а целесообразность частичного прекращения огня в Черном море была подвергнута сомнению после того, как кремлевские переговорщики выдвинули далеко идущие условия.

Продвижение оккупантов

Украинские военные командиры заявили, что недавно агрессорка Россия усилила атаки, чтобы улучшить свои тактические позиции накануне более ожидаемого наступления.

"Им нужно время до мая, и все", - высказался украинский военный аналитик Павел Нарожный.

В частности, на севере русским и северокорейским солдатам удалось вернуть большую часть Курской области России. Также обострились бои на восточном фронте в Донецке и в Запорожье.

Некоторые командиры озабочены тем, что российское военное командование может вернуть закаленные в боях силы из Курска к востоку Украины.

"Это будет тяжело. Силы из Курска будут в восторге от своих побед", - сказал командир украинского батальона в Донецкой области.

Между тем военный аналитик Алексей Гетьман отмечает, что оккупанты готовят наступательные действия на фронте, которые должны продолжаться от шести до девяти месяцев - "почти весь 2025 год".

Обострение на фронте

Россия вступила в переговоры с явным преимуществом в войне, отвоевав 80% своей территории в Курской области. Кроме того, оккупационные силы активизировали боевые действия на других участках фронта.

"Количество столкновений на линии фронта не уменьшается. Если они хотели остановить войну, их действия этого точно не свидетельствуют", отмечает Гетьман.

Кроме того, Москва усилила разведывательные миссии для поиска и уничтожения огневых позиций, систем беспилотников и других средств, которые могли бы помешать наступлению в будущем, сообщили два украинских командира. По словам Гетьмана, "это может быть признаком того, что в ближайшее время готовится нападение".

Бои также активизировались в Покровске в Донецкой области. Захват этого города приблизил Россию к ее заявленной цели захвату всего региона.

"Россияне были существенно истощены за последние два месяца. В течение 10 дней марта они взяли определенную паузу", - рассказал о ситуации в Покровске военный спикер майор Виктор Трегубов.

В середине марта наступление возобновилось, добавил он.

Украинский военный с позывным ”Итальянцем” сообщил, что Россия ведет интенсивную разведку в районе Покровска. По его словам, радиоперехват и данные разведки свидетельствуют о наращивании сил в районе города Селидово Покровского района и создании запасов боеприпасов. Наращивание включает в себя большую бронированную технику, а многие новые позывные, прослушанные в радиопередачах, свидетельствуют о прибытии новых сил.

Кроме того, российские войска недавно развязали новое наступление к западу от Орехова в Запорожской области. Представитель Южных сил обороны Украины Владислав Волошин заявил, что ситуация в регионе сложная после того, как Россия накопила дополнительные силы для проведения штурма небольшими группами пехоты.

По его словам, тактика использования этих небольших групп приносит России результаты на других участках линии фронта. Между тем, российские аналитики выражают оптимизм относительно того, что будущее наступление будет успешным.

Напомним, аналитики ISW заявили, что обнаружили существенные противоречия в заявлениях России, Украины и США после переговоров в Саудовской Аравии.

Дата публикации 20:46, 28.03.25 Количество просмотров 23 В планах россиян — оккупация Купянска?!