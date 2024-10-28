Россия готовит новое наступление до конца года: эксперт рассказал, куда стягивают силы

На Запорожском направлении возросла интенсивность боевых действий, однако угрозы прорыва в сторону Запорожья пока нет.

Российские оккупанты планируют до конца года вернуть под свой контроль территории Запорожской области, освобожденные украинскими войсками в 2023 году.

Об этом заявил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко во время эфира марафона "Єдині новини".

На Запорожском направлении наблюдается резкая активизация военных действий. В частности, российские военные почти ежедневно атакуют город управляемыми авиационными бомбами, а также военные сообщали о скоплении захватчиком сил на этом направлении.

"Для российского командования стоит четкая задача до конца этого года выйти на те границы, взять под контроль те территории, которые были освобождены во время контрнаступления Сил обороны Украины летом 2023 года. То есть речь идет про Работинский выступ, про Ореховское направление, речь идет про Веремеевское направление. Это уже граница Донецкой области и Запорожской области", – сказал Коваленко.

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Эксперт также отметил, что если российские войска смогут достичь поставленных целей, они, вероятно, начнут создавать предпосылки для наступления на Ореховском и Гуляйпольском направлениях. Однако угрозы прорыва оккупантов на Запорожье сейчас нет.

"На данный момент угрозы прорыва на Запорожье и захвата российскими оккупантами Запорожья нет. Она отсутствует. У россиян достаточно ресурса для локальных боевых действий. То есть, если рассматривать отдельно взятую локацию, тот же Работинский выступ, район Приютного или направление по реке Мокрые Ялы – на это у них есть соответствующий ресурс. Это они могут обеспечить. Силы и средства в наличии есть. Но если мы рассматриваем прорыв на Запорожье и захват Запорожья – им не хватает критически того ресурса, который есть в наличии сейчас в Запорожской области", – объяснил эксперт.

Он также отметил, что российские атаки на Запорожье и его окрестности преследуют сугубо террористическую цель.

Напомним, оккупанты частично захватили Селидово в Донецкой области и пытаются окружить город полностью, проводя штурмовые действия в близлежащих населенных пунктах.

Ситуация остается тяжелой, поскольку враг уже неделю проводит активные штурмы, задействовав крупные резервы, переброшенные с Покровского направления.