Россия готовит новое наступление: эксперт назвал два ключевых направления удара
Главной целью весенне-летней наступательной кампании РФ остается захват городской агломерации на Донетчине и усиление штурмовых действий на юге Запорожской области.
В рамках весенне-летней наступательной кампании российские войска сосредоточат свои главные усилия на двух приоритетных направлениях фронта в Украине. Оккупанты будут пытаться любой ценой захватить крупную городскую агломерацию на Донетчине и параллельно усилят давление на украинских защитников в Запорожской области.
О ключевых целях врага и тактике распыления резервов Вооруженных сил Украины рассказал военный эксперт и бывший спикер Генерального штаба ВСУ Владислав Селезнев в эфире Radio NV.
Атака на Донетчину и Запорожье
Эксперт отметил, что одной из главных задач для захватчиков остается оккупация крупных украинских городов. По его словам, именно ради захвата этой ключевой донецкой агломерации Россия и начинала свое полномасштабное вторжение в феврале 2022 года.
«Очевидно, что для врага остаются два ключевых направления, где он будет сосредотачивать свои усилия в рамках весенне-летней наступательной кампании. Одно из них — это попытка атаковать и захватить территории вокруг Славянской, Краматорской, Дружковской и Константиновской городских агломераций», — подчеркнул Селезнев.
Кроме того, он обратил внимание на угрожающую активизацию вражеских войск на юге Запорожской области. Эксперт пояснил, что там постоянно фиксируется переброска дополнительных сил противника для усиления штурмовых действий и давления на украинские позиции.
Тактика распыления резервов
Военный обозреватель пояснил, что на других участках фронта российская армия действует преимущественно по своему прошлогоднему сценарию. Оккупанты пытаются искусственно раздувать ситуацию и атаковать на второстепенных направлениях, чтобы максимально отвлечь внимание и распылить стратегические резервы украинской армии.
Специалист подчеркнул, что такие удары направлены на то, чтобы заставить украинский Генеральный штаб принимать нерациональные решения относительно концентрации сил и средств на поле боя.
