Россия готовит новое наступление: глава дипломатии ЕС Боррель призвал срочно предоставить Украине оружие

В ЕС подчеркнули, что оружие Украине нужно предоставить через несколько дней.
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель призвал страны ЕС срочно предоставить Украине оружие, поскольку Россия готовит очередное наступление на Донбассе.
Об этом пишет Bloomberg.
Жозеп Боррель сказал дипломатам ЕС, что решение необходимо принимать через несколько дней, а не недель, и блок должен сделать все возможное, чтобы помочь Украине.
Иностранные журналисты подчеркнули, что битва за Донбасс станет решающей в войне России против Украины.
"Большинство правительств ЕС обязались рассмотреть запросы на вооружение, которые включают танки и реактивные системы залпового огня, но еще не указали четкие временные рамки и какое конкретное оружие они могли бы отправить", — сказал Боррель.
Bloomberg отмечает, что государства ЕС в понедельник тему вооружения для Украины обсудят на встрече министров иностранных дел в Люксембурге.
Напомним, в Министерстве обороны Украины сообщают, что Россия почти закончила подготовку к наступательной операции в Донбассе.
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