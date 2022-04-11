Россия готовит новое наступление: глава дипломатии ЕС Боррель призвал срочно предоставить Украине оружие

В ЕС подчеркнули, что оружие Украине нужно предоставить через несколько дней.

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель призвал страны ЕС срочно предоставить Украине оружие, поскольку Россия готовит очередное наступление на Донбассе.

Также читайте Израильский бизнес не будет сотрудничать с Россией в обход санкций — посол Израиля в Украине

Об этом пишет Bloomberg.

Жозеп Боррель сказал дипломатам ЕС, что решение необходимо принимать через несколько дней, а не недель, и блок должен сделать все возможное, чтобы помочь Украине.

Иностранные журналисты подчеркнули, что битва за Донбасс станет решающей в войне России против Украины.

"Большинство правительств ЕС обязались рассмотреть запросы на вооружение, которые включают танки и реактивные системы залпового огня, но еще не указали четкие временные рамки и какое конкретное оружие они могли бы отправить", — сказал Боррель.

Bloomberg отмечает, что государства ЕС в понедельник тему вооружения для Украины обсудят на встрече министров иностранных дел в Люксембурге.

Напомним, в Министерстве обороны Украины сообщают, что Россия почти закончила подготовку к наступательной операции в Донбассе.

Читайте также: