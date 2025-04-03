Россия готовит новое наступление на нескольких направлениях: у Зеленского рассказали детали

Заместитель руководителя Офиса президента Павел Палиса

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Россия готовит наступление на нескольких направлениях и хочет нарастить группировку на 150 тысяч человек, что является эквивалентом примерно 15-ти мотострелковых дивизий.

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Павел Палиса, передает «Общественное».

«Проблем с привлечением личного состава у россиян сейчас нет. Однако следует понимать, что все эти соединения не могут быть введены в бой одновременно. Поэтому ожидаемо, что в ближайшее время они будут пытаться максимально давить на направлениях, где это возможно», — сказал Палиса.

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По его словам, их формирование продолжается.

По его словам, наращивание давления на фронте происходит на фоне консультаций по прекращению огня, в котором россияне заинтересованы немного, кроме возможно вопросов, связанных с морским направлением, где режим прекращения огня для них более актуален.

Враг также постепенно продвигается, пытаясь продавить отдельные участки фронта. По словам заместителя руководителя Офиса президента, речь идет о частных тактических успехах, которых противник достигает с очень большими потерями.

«Но если они могут себе это позволить, они и дальше будут затягивать время. На отдельных участках фронта противник имеет определенные успехи, но мы контратакуем и также достигаем результатов», — сказал заместитель руководителя Офиса президента.

Напомним, Павел Палиса также отметил, что Украина фиксирует случаи нарушения договоренностей по прекращению атак и передает информацию американской стороне по дипломатическим каналам.

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