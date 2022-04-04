Россия готовит новое наступление на Украину: в Минобороны рассказали о подготовке и очередном захватническом плане Кремля

Россия продолжит уничтожение объектов критической инфраструктуры Украины.
Военное руководство России готовит новое наступление на Украину. В захватнических планах РФ – окружить украинские силы Операции Объединенных сил и захватить Харьков.
Об этом сообщил представитель Министерства обороны Украины Александр Мотузяник.
По его словам, противник налаживает маршруты логистического обеспечения группировки войск, создает запасы боеприпасов, ракет и горюче-смазочных материалов.
Также спикер отметил, что Россия продолжит применять высокоточное вооружение для уничтожения объектов критической инфраструктуры Украины.
Напомним, в строительстве Генштаба ВСУ сообщили, что окупанты готовятся штурмовать Мариуполь, чтобы взять его под полный контроль.
Ранее руководитель Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай предупредил жителей области, что российские оккупанты готовятся к масштабному прорыву в Луганской области: людей просят эвакуироваться.
Читайте также:
- СБУ задержала в Киеве российских агентов, собиравших данные о перемещениях ВСУ и ТРО в области
- "Никогда этого не простим, ты — дерьмо": лидер сборной Украины Ярмоленко обратился к Путину
- IKEA пока отказывается от использования древесины
- "Европа должна наказать преступников и мы не рассматриваем других вариантов" — Зеленский посетил Бучу