Россия готовит новое наступление на Украину: в Минобороны рассказали о подготовке и очередном захватническом плане Кремля

Россия готовит новое наступление на Украину: в Минобороны рассказали о подготовке и очередном захватническом плане Кремля

Россия продолжит уничтожение объектов критической инфраструктуры Украины.

Военное руководство России готовит новое наступление на Украину. В захватнических планах РФ – окружить украинские силы Операции Объединенных сил и захватить Харьков.

Об этом сообщил представитель Министерства обороны Украины Александр Мотузяник.

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По его словам, противник налаживает маршруты логистического обеспечения группировки войск, создает запасы боеприпасов, ракет и горюче-смазочных материалов.

Также спикер отметил, что Россия продолжит применять высокоточное вооружение для уничтожения объектов критической инфраструктуры Украины.

Напомним, в строительстве Генштаба ВСУ сообщили, что окупанты готовятся штурмовать Мариуполь, чтобы взять его под полный контроль.

Ранее руководитель Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай предупредил жителей области, что российские оккупанты готовятся к масштабному прорыву в Луганской области: людей просят эвакуироваться.

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