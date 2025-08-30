Россия готовит новое наступление: в ISW объяснили, для чего Путин ездил на саммит в Аляску

Российские военные / © Associated Press

Кремль готовится к масштабному наступлению осенью 2025 года. Аналитики Института изучения войны (ISW) отмечают, что саммит на Аляске 15 августа российский диктатор Владимир Путин использовал, чтобы затянуть время и создать выгодные условия для дальнейшей эскалации.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Как сообщает Reuters со ссылкой на немецкий источник, украинская разведка еще 13 августа предупредила правительство Германии: Москва планирует прикрывать подготовку к новому наступлению дипломатическими мерами, в частности саммитом.

Президент Владимир Зеленский 12 августа заявил, что Россия намерена перебросить около 15 тысяч военных на запорожское направление, 7 тысяч — в Покровск и еще 5 тысяч — в район Новопавловки, чтобы усилить давление на этих участках фронта.

Заместитель начальника ГУР МО Украины Вадим Скибицкий отметил, что российское командование планировало до конца лета 2025 года полностью захватить Купянск, Часов Яр, Торецк и Покровск. Однако оккупантам пришлось отложить эти планы и теперь Кремль ориентируется на конец года — до 31 декабря.

В ISW отмечают, что после саммита Россия активизировала боевые действия, в частности осуществила попытку проникновения возле Доброполья. Кроме этого, Кремль накопил дроны и ракеты, которые были использованы во время массированного удара по Киеву в ночь с 27 на 28 августа, что привело к многочисленным жертвам среди гражданского населения.

«Сообщения о том, что российские войска все еще планируют наступление осенью 2025 года, подтверждают долгосрочную оценку ISW и недавние заявления министра иностранных дел России Сергея Лаврова о том, что военные цели Кремля в Украине не изменились», — говорится в отчете.

Напомним, украинский информационный ресурс DeepState сообщил, что на Лиманском направлении российская армия осуществляет активные штурмовые, чтобы истощить украинские подразделения.

Ранее военный обозреватель Богдан Мирошников сообщил, что на Добропольском направлении продолжаются маневровые бои. Украинским защитникам удалось стабилизировать ситуацию и существенно уменьшить продвижение оккупантов, несмотря на их численное преимущество.