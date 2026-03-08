Россия готовит новое наступление у Часового Яра: самый нестабильный участок фронта - на северо-востоке - обозреватель

Времен Яр / © Getty Images

Реклама

На Донетчине одним из самых сложных участков фронта сейчас район на север и северо-восток от Часового Яра — линия Марково – Миньковка – Никифоровка.

Об этом сообщил военный обозреватель Богдан Мирошников .

По его словам, ситуация на этом участке остается нестабильной, однако говорить о серьезных ошибках со стороны украинских военных пока не приходится.

Реклама

"Просто враг очень долго готовил атаки и соответственно подготовил большие резервы", - отметил он.

Именно благодаря этим резервам российские войска могут не только развивать успех и углублять прорыв, но и закрепляться на восторженных позициях.

В то же время темпы продвижения противника остаются относительно низкими. По оценке эксперта, они составляют примерно 300-500-800 метров в сутки.

Несмотря на это, этот участок имеет важное значение для дальнейших наступательных действий российских войск.

Реклама

Мирошников считает, что нынешняя активность может быть подготовкой к более масштабному наступлению, которое оккупанты могут развернуть чуть позже.

Вероятно, к середине апреля или в начале мая русские войска попытаются усилить давление на этом направлении и увеличить темпы продвижения.

Среди ключевых целей противника эксперт называет захват Рай-Александровки и дальнейшее продвижение в сторону Алексеева-Дружковки.

При этом, по его словам, эти действия могут быть согласованы с наступательными операциями на смежных направлениях, в частности, на лиманском и константиновско-добропольском.

Реклама

Война в Украине — последние новости

Украинские защитники за последний месяц уволили на Запорожском направлении больше территорий, чем оккупировал противник.

По данным аналитиков, февраль стал переломным – за последние две недели месяца Силы обороны отвоевали больше земель, чем захватил враг. Всего с начала года уволено около 257 кв. км.

Украинские военные уничтожили российский противолодочный вертолет Ка-27 над акваторией Черного моря. Операцию провели ВМС ВСУ.