Россия готовит новое наступление: в Третьей штурмовой назвали дату

Война. / © ТСН.ua

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Российская армия готовится к наступлению уже в апреле. Резервы россиян в тыловых районах проходят подготовку на полигонах.

Об этом сообщил командир 1-го штурмового батальона Третьей штурмовой бригады Владимир Фокин в эфире "Новости. Live" .

"Российская Федерация, предварительно, на апрель месяц готовит наступление. Есть подразделения, которые находятся сейчас в тыловых районах. На нашем направлении это ориентировочно две-три дивизии. У них есть резервы. Они нормально укомплектованы личным составом и уже больше месяца находятся на полигонах и проходят подготовку к своим будущим действиям", - рассказал войск.

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По его словам, бойцы 3-й ОШБр готовятся к "уже более великому наступлению со стороны россиян". В частности, улучшают инженерное устройство позиций и продолжают подготовку личного состава.

Напомним, президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп высказался о причине войны в Украине. Президент США считает, что вступление в НАТО для Украины – вопрос очень отдаленной перспективы.

Дата публикации 16:37, 01.04.25 Количество просмотров 117 МиГ-29 метнул бомбу в бункер с офицерами РФ