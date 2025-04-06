Россия готовит новое наступление: военный назвал города, на которые нацелились оккупанты

Российская армия. / © Государственное бюро расследований

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Российские оккупационные войска на поле боя намерены сосредоточиться на попытке оккупации всей Донецкой области. Самым горячим может стать Лиманское направление. Россияне готовят пополнение и накапливают резервы.

Об этом заявил военнослужащий ВСУ Кирилл Сазонов в интервью Новости.Live .

"Горячее станет там, где было немного тише. Это Лиманское направление. Это очень по карте хороший (для РФ - ред.) сценарий для того, чтобы обрезать логистику всей донецкой группировке. Потому что брать главную агломерацию Донецкой области - Константиновку, Дружковку, Краматорск, Славянск - с пол.

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Москва до сих пор стремится к оккупации Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей. Впрочем, у армии РФ нет сил для масштабного наступления сразу на нескольких участках фронта, как было в 2024-м.

"Им не хватает ресурсов, чтобы одновременно давить на Покровск, Константиновку, Купянск", – говорит Сазонов и добавил, что российским силам не хватает пехоты. В частности, штурмовиков.

Напомним, ранее в Третьей штурмовой назвали дату нового наступления РФ. Резервы россиян в тыловых районах проходят подготовку на полигонах.

Дата публикации 15:17, 05.04.25 Количество просмотров 45 Дроны СБУ поразили в России завод "Промсинтез", который производит взрывчатку