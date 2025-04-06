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Россия готовит новое наступление: военный назвал города, на которые нацелились оккупанты
У врага не хватает сил для масштабных наступательных операций.
Российские оккупационные войска на поле боя намерены сосредоточиться на попытке оккупации всей Донецкой области. Самым горячим может стать Лиманское направление. Россияне готовят пополнение и накапливают резервы.
Об этом заявил военнослужащий ВСУ Кирилл Сазонов в интервью Новости.Live .
"Горячее станет там, где было немного тише. Это Лиманское направление. Это очень по карте хороший (для РФ - ред.) сценарий для того, чтобы обрезать логистику всей донецкой группировке. Потому что брать главную агломерацию Донецкой области - Константиновку, Дружковку, Краматорск, Славянск - с пол.
Москва до сих пор стремится к оккупации Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей. Впрочем, у армии РФ нет сил для масштабного наступления сразу на нескольких участках фронта, как было в 2024-м.
"Им не хватает ресурсов, чтобы одновременно давить на Покровск, Константиновку, Купянск", – говорит Сазонов и добавил, что российским силам не хватает пехоты. В частности, штурмовиков.
Напомним, ранее в Третьей штурмовой назвали дату нового наступления РФ. Резервы россиян в тыловых районах проходят подготовку на полигонах.