Россия готовит новое наступление - Зеленский предупредил об угрозе на севере Украины

Президент Украины Владимир Зеленский. / © Associated Press

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Президент Владимир Зеленский заявил, что Россия готовится к новому наступлению уже в ближайшие два месяца.

Об этом он сказал в интервью французскому изданию Le Figaro.

По словам главы государства, Кремль планирует сосредоточить усилия на северном направлении, в частности, в Сумской и Харьковской областях.

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"Путин пытается выиграть время - ведет переговоры с США, готовя весеннее наступление. Мы уже фиксируем подготовку к этой операции и поделились разведданными с нашими союзниками", - отметил Зеленский.

Президент также напомнил, что Россия планировала начать эту операцию еще восемь месяцев назад, однако украинские силы помешали этим намерениям, в частности, благодаря действиям на территории Курской области РФ.

"Именно поэтому Путину сейчас нужно время", - добавил Зеленский.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что лидеру США Дональду Трампу не следует смягчать санкции против России . Ведь в таком случае российский диктатор Владимир Путин сочтет Трампа слабым и сделает следующий шаг.

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