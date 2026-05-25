Россия готовит новую волну ударов по Киеву: МИД РФ призвал покинуть столицу

Флаг РФ / © Associated Press

Россия фактически анонсировала новые удары по Киеву. В Министерстве иностранных дел РФ заявили, что иностранцам стоит как можно быстрее покинуть украинскую столицу, а жителям города не приближаться к объектам военной и административной инфраструктуры.

Об этом сообщили российские государственные СМИ со ссылкой на заявление МИД РФ.

В российском ведомстве утверждают, что поводом для новых ударов якобы стала атака по Старобельску. В МИД РФ заявили, что этот удар «переполнил чашу терпения», после чего российская армия вроде бы переходит к «последовательному нанесению ударов» по предприятиям украинского военно-промышленного комплекса в Киеве.

Также в заявлении российского МИД говорится, что войска РФ намерены избивать по так называемым «центрам принятия решений» и командным пунктам на территории Украины.

Фактически Москва на уровне внешнеполитического ведомства снова угрожает Украине новой волной ракетных и дроновых атак.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выступила с новыми агрессивными угрозами в адрес Украины. Она заявила, что Россия и дальше будет наносить удары по Киеву.

"Ответные удары наносились и будут наноситься по Киеву", - сказала Захарова.

По ее словам, российское внешнеполитическое ведомство готовит отдельное официальное обращение к представителям других государств.

Массированный удар России по Киеву 24 мая стал самым масштабным с начала полномасштабной войны по количеству поврежденных объектов. Впервые враг целенаправленно атаковал исторические и культурные памятки столицы. Повреждения получили здания МИД, Кабинет министров, Художественный музей, Музей Чернобыля, Международный центр культуры и искусств, исторический Подол, станция метро «Лукьяновская», жилые дома, школы и амбулатории. В результате обстрела погибли два человека.

Утром 25 мая стало известно, что количество пострадавших в Киеве достигло 86. В столичных больницах находится 21 человек (в том числе двое детей), госпитализирован после российской атаки.

