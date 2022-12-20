Россия готовит новые атаки, чтобы оставить Украину в темноте на Рождество и Новый год: заявление Шмыгаля

Сегодня ситуация в энергосистеме сложная и почти в половине областей Украины – аварийные отключения света.

Премьер Украины Денис Шмыгаль предупредил, что нужно готовиться к новым атакам по энергосистеме со стороны России, ведь ее цель – чтобы новогодние праздники украинцы провели без света.

Об этом Шмыгаль сообщил во время заседания правительства 20 декабря.

"Российские террористы будут делать все, чтобы до Нового года оставить украинцев без света. Для них важно, чтобы Рождество и Новый год в Украине прошли в темноте. Поэтому мы должны готовиться к новым атакам", — заявил премьер-министр.

Он также сказал, что пока просто невозможно давать какие-либо прогнозы по возобновлению стабильного энергоснабжения, ведь энергосистема подвергается атакам чуть ли не каждый день.

"Мы говорим людям правду о том, что ситуация сложная; о том, что свет может быть всего по несколько часов в день; о том, что положение дел в энергосистеме может как улучшиться, так и ухудшиться в зависимости от интенсивности и массированности новых атак россиян", – рассказал Шмыгаль.

Он также проинформировал, что из-за существенных повреждений электросети 20 декабря были введены аварийные отключения света почти в половине областей Украины.

"По состоянию на утро 20 декабря в энергосистеме работает 8 блоков атомных станций и 10 тепловых станций", – сообщил глава правительства.

Кроме того, из-за значительных повреждений в сети электропередач сохраняется существенный дефицит электроэнергии. Для поддержания сбалансированной работы энергосистемы применены аварийные отключения в 11 регионах.

Напомним, оккупанты 19 декабря атаковали Украину дронами-камикадзе иранского производства. Зафиксировано попадание в объекты критической инфраструктуры в Киевской области.

В общей сложности были повреждены несколько очень важных объектов, сообщил директор Центра исследований энергетики Александр Харченко. По его прогнозам, в ближайшие дни графики отключения света в Украине будут еще сложнее.

Представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат накануне заявлял, что украинская разведка посоветовала не привязываться к датам, в которые российские войска могут "поздравлять" Украину обстрелами. На самом деле у РФ есть четкий план и приоритетные цели для атак в Украине.

Тактика массированной атаки россиян: сначала разведка дронами, а затем ракеты - Юрий Игнат

Читайте также: