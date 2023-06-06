Россия готовит новые подразделения для размещения на территории Беларуси – Наев

По последним данным на территории Беларуси находятся около 500 российских военных, остальных – перебросили на восток Украины.

Об этом "Укринформу" сообщил командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев.

По его словам, для возобновления боевого состава враг будет перемещать из России в Беларусь очередную партию мобилизованных.

"На территории Беларуси находится российская группировка войск, которая перемещается с территории Российской Федерации. По состоянию на данный момент их около полу тысячи человек, и мы в дальнейшем ожидаем прибытия других подразделений, которые будут реформированы в новые воинские части. Враг теряет живую силу, ему необходимо возобновлять свой боевой состав, и поэтому он перемещает личный состав, отдельные образцы техники и готовит на белорусских полигонах будущие воинские части ВС РФ", – рассказал Наев.

Напомним, Сергей Наев прокомментировал, возможен ли удар по Киевской ГЭС.

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