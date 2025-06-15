Россия готовит новые удары по энергетике: Зеленский рассказал, какие объекты под угрозой

Владимир Зеленский на совещании по СБУ. / © Владимир Зеленский

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Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Россия не прекращает атаковать гражданскую энергетическую инфраструктуру и уже планирует новые удары, несмотря на публичные обещания мира.

Об этом глава государства заявил после совещания с военными, представителями СБУ, правительством и руководителями сил обороны.

"Несмотря на все путинские обещания Соединенным Штатам и другим в мире, стремящимся к миру, Россия продолжает наносить удары по гражданским энергетическим объектам Украины. Этот террор становится все более подлым", - отметил президент.

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По его словам, нет никаких признаков, что Москва готова к серьезному диалогу или завершению войны. По имеющейся информации от разведок партнеров, Кремль планирует дальнейшие атаки на энергетическую инфраструктуру, в частности атомную генерацию. Эти планы могут оставаться без внимания международного сообщества из-за фокуса на конфликте на Ближнем Востоке.

Владимир Зеленский сообщил, что украинский министр энергетики уже передал соответствующие разведданные МАГАТЭ и специальному представителю Виткоффу, а министр обороны – своему американскому коллеге.

Также на совещании президент заслушал доклад о последствиях российского удара по Полтавщине и поручил министру энергетики, министру обороны и Главнокомандующему ВСУ определить дальнейшие действия. Отдельно обсудили развитие ударных средств РФ и дали задачи по усилению украинской системы ПВО.

"Были также доклады главы СБУ и начальника Генштаба. Детали — непубличные, но результаты сегодняшнего обсуждения должны оказать ощутимое влияние на ситуацию", — подытожил президент.

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Ранее сообщалось, что российские военные теперь запускают "шахеды" выше пулеметов, что затрудняет работу ПВО.