Россия готовит новый массированный удар по Украине: Зеленский предупредил об угрозе

Российский бомбардировщик (иллюстративное фото) / © wikimedia.org

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Россия готовит новую масштабную атаку на Украину, главной целью которой могут стать энергетическая и логистическая инфраструктура. По данным украинской разведки, враг рассчитывает воспользоваться тем, что внимание мира будет приковано к выборам в США.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

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«Мы знаем от разведки, что Россия готовит новый массированный удар по нашей стране и, прежде всего, по энергетике и логистике», — сообщил глава государства.

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По словам Зеленского, Москва может рассчитывать на то, что 3 ноября мир будет следить за американскими выборами, а ситуация в Украине, в том числе трудности с противовоздушной обороной и нехватка ракет для систем Patriot, окажется без внимания.

Президент подчеркнул, что международные партнеры должны усилить давление на Россию, чтобы избавить ее от возможности получать выгоду от атак на Украину.

«Нужны такие сигналы от мира в сторону России, чтобы там чувствовали, что толку им от террора не будет, выгод – не будет», — заявил Зеленский.

Стерненко предупредил об угрозе атаки уже этой ночью

В то же время бывший внештатный советник министра обороны Украины по беспилотникам и волонтер Сергей Стерненко сообщил о высокой угрозе комбинированного удара в ночь на 3 ноября.

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«Угроза массированной комбинированной атаки на высоком уровне. Враг уже передислоцировал и снарядил борта стратегической авиации. Также наготове баллистика», — предупредил он.

Стерненко призвал украинцев не игнорировать сигналы воздушной тревоги и позаботиться о собственной безопасности.

Об угрозе массированного удара РФ предупреждали ранее

Напомним, еще 1 ноября появились сообщения со ссылкой на оценки американской разведки о возможной массированной российской атаке на украинские города и объекты инфраструктуры в течение следующих 24 часов. Среди потенциальных целей называли энергетические объекты, в частности, в западных областях Украины.

По этим сообщениям, Россия подготовила шесть стратегических бомбардировщиков Ту-95 и Ту-160, а также 31 ракету разных типов, в том числе "Искандер", С-400, "Циркон" и "Оникс".

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Как Россия сменила тактику атак беспилотниками

Ранее начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат объяснил, что россияне все чаще запускают «шахеды» не массированными волнами, а в одиночку или небольшими группами, выбирая разные маршруты.

По его словам, такая тактика направлена на истощение и рассредоточение украинского ПВО. В частности, дроны могут двигаться вдоль белорусской границы или Днепра в направлении Киева, а также через районы вблизи Молдовы — в западные области.

Игнат отметил, что из-за таких атак украинской авиации, в частности истребителям F-16, приходится преодолевать значительные расстояния для перехвата даже нескольких беспилотников.

В то же время, мониторинговые каналы также сообщают об активности российской стратегической авиации, которая может свидетельствовать о подготовке к взлету бомбардировщиков в ближайшие часы.

Кроме того, с утра 2 ноября российские беспилотники продолжают угрожать украинским городам, в частности, Киеву.

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