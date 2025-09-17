Россия готовит новый план: как Кремль попытается захватить Украину после войны

Флаг России / © ТСН.ua

Реклама

Война России против Украины не закончится с прекращением боевых действий. После того, как «пушки умолкнут», Кремль попытается реализовать свои имперские амбиции, но уже другими методами — политическими, медийными и культурными.

Об этом в своей колонке для 24 канала написал эксперт Валерий Пекарь.

Опасность «хороших русских» и политических партий

Эксперт отмечает, что после войны Украину ожидает волна российских организаций, которые попытаются реализовать то, что не удалось военным. Политика, по словам Пекара, станет продолжением войны другими средствами.

Реклама

«Россия будет пытаться реализовать политическими средствами то, что не удалось военными», — пишет он.

Кремль может попытаться навязать Украине «грузинский сценарий», или, если это не удастся, расколоть общество и погрузить его во внутренние склоки, чтобы вырвать одержанную победу.

Кто поможет Кремлю

Валерий Пекарь предупреждает, что кроме пророссийских реваншистов, которые попытаются реализовать победу над Украиной политическими средствами, к нам прибудет и «волна хороших русских». Эти люди будут искренне верить, что их «прекрасную Россию будущего» гораздо легче построить в Украине, а не в самой РФ.

По их мнению, Украина — это идеальная площадка для реализации планов: здесь есть основы демократии, европейская интеграция, а также совместная культура и братский народ. В то же время, по их мнению, гораздо легче «поднять» Украину, чем Россию с ее суперцентрализацией, авторитаризмом и сокрушенной экономикой.

Реклама

Защита от российской экспансии

Единственной защитой для Украины может стать однозначное недоверие ко всему российскому. По мнению эксперта, украинцы должны иметь «иммунную систему», которая на уровне инстинкта самозащиты будет отвергать любые российские нарративы, идеи и организации.

«Единственным признаком действительно хороших россиян для меня является их активная борьба не против путинского режима даже, а против самой российской империи, борьба за прекращение ее существования, за деколонизацию и демонтаж. Но таких хороших россиян я могу пересчитать по пальцам двух рук», — отмечает Пекарь.

Эксперт подчеркивает, что во время войны с тоталитарным государством нельзя принимать идеи только на основании их «национальной принадлежности», потому что в тоталитарном государстве нет ничего самостоятельного от государства.

«Русское — значит имперское, значит война, разрушения, расколы и ссоры», — заключает Валерий Пекарь.

Реклама

Напомним, в последнее время в СМИ все чаще обсуждают возможные сроки завершения войны в Украине. Прогнозы разнятся: военные предупреждают, что боевые действия могут продолжаться еще годами или даже десятилетиями, тогда как отдельные политики заявляют о скором завершении войны — иногда даже до конца этого года.

Оценки экспертов колеблются от нескольких месяцев до нескольких лет.

Начальник отделения рекрутинга 28-й ОМБр Денис Быстрый считает, что украинцам следует готовиться к затяжной борьбе, и ближайшие два года в завершение войны рассчитывать не стоит.

Представитель ГУР Андрей Юсов не исключает, что война может закончиться до конца 2025 года, однако только при совпадении ряда ключевых факторов.

Реклама

Военный эксперт Олег Жданов убежден, что истина, вероятно, «посередине»: существует шанс завершения войны через два-три года. В то же время, он отмечает, что продолжительность противостояния зависит от международного давления на Россию и объемов военной помощи Украине. Если эти условия не будут соблюдены, война может затянуться на 3–5 или даже на 10 лет.