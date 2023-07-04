"Россия готовит новый план": Кулеба о ситуации на Запорожской АЭС

Россия получила четкие сигналы не только от Украины, но и других стран о недопустимости ее планов взорвать Запорожскую АЭС.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в эфире телемарафона.

По его словам, теперь россиянам будет гораздо сложнее реализовать свой план.

"Я думаю, что получили и не только от наших традиционных друзей, партнеров, но и от других стран, которые считают недопустимым любое использование ядерного элемента в конфликте", — сказал министр.

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Кулеба предполагает, что в России придумывают уже новый план.

"То есть теперь им гораздо сложнее будет его реализовывать. Я думаю, что они его уже переписывают, придумывают какой-то новый план. Я не менее убежден, что наша разведка получит и его, и тоже мы его вытащим на свет белый", — заявил глава украинского. дипломатии

Напомним, что Запорожскую АЭС впервые за четыре месяца удалось подключить к единственной доступной резервной линии электропередач.

Накануне, руководитель ГУР Кирилл Буданов заявил, что Россия подготовила все для организации техногенной катастрофы на ЗАЭС.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк призвал мировых лидеров предупредить Россию о том, что любой теракт на ЗАЭС будет приравнен к применению тактического ядерного оружия.

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