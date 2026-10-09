Пусковая установка реактивных беспилотников / © Defence express

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В конце летнего сезона над Киевом и другими украинскими городами начали массово появляться ударные российские беспилотники с реактивными двигателями.

Об этом пишет Atlantic Council.

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Издание отмечает, что угроза российских ударных беспилотников не нова. Россия использует их для атак на украинские города и гражданскую инфраструктуру еще с начала полномасштабного вторжения.

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Однако в настоящее время противостояние в сфере беспилотных летательных аппаратов переходит в новую фазу, в которой, по оценке аналитиков, у России есть стратегическое преимущество.

Российские реактивные дроны более чем вдвое быстрее своих предшественников. Кроме того, они оснащены технологическими усовершенствованиями, которые повышают точность наведения и в то же время усложняют их перехват.

Особое внимание привлекает состав этих беспилотников. Недавний украинский анализ сбитых реактивных дронов обнаружил у них многочисленные иностранные компоненты, в частности, китайского, немецкого и американского производства.

В статье отмечается, что Кремль использует нынешнее преимущество в воздухе для круглосуточных атак на Киев. Их целью является максимальное нарушение повседневной жизни и превращение украинской столицы в город, непригодное для проживания.

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Удары наносятся в течение дня по разным районам столицы. Среди последних целей, по данным издания, школы, больницы, жилые дома, бизнес-центры, автозаправочные станции, супермаркеты, интернет-узлы и мосты через Днепр.

Пока Украина ускоряет разработку средств перехвата и наращивает их производство, для уничтожения беспилотников она полагается, в частности, на истребители, которые применяют ракеты класса «воздух — воздух» или бортовые пушки.

Издание объясняет, что этот способ борьбы с дронами эффективен, но слишком дорог для длительного использования. Поэтому Украине срочно требуются более экономичные решения. Особенно это актуально, учитывая ожидаемое существенное увеличение российского производства беспилотников в течение следующего года.

В то же время, по мнению авторов статьи, Украине вряд ли удастся нанести достаточно эффективные удары по российским производственным объектам. Анализ последних спутниковых снимков, проведенный украинской стороной, свидетельствует, что Россия следует иранскому примеру и переносит производство дронов под землю.

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«Это еще больше ограничит возможности Украины в нарушении производственных циклов или уничтожении реактивных дронов до того, как их удастся задействовать», — констатирует издание.

В статье добавляется, что появление российских реактивных беспилотников представляет серьезную и все большую угрозу безопасности всей Украины. В то же время, это создает потенциальные геополитические вызовы, ведь Киев стремится укрепить репутацию военного новатора и позиционировать себя как партнера в сфере безопасности, а не только как получателя международной помощи.

Авторы напоминают, что в начале этого года Украина отреагировала на обострение боевых действий на Ближнем Востоке, предложив Объединенным Арабским Эмиратам, Саудовской Аравии, Катару, Кувейту и Иордании помощь в перехвате иранских беспилотников.

Это способствовало заключению соглашений о безопасности ряда государств Персидского залива и продемонстрировало ценность уникального украинского опыта ведения войны с применением беспилотников.

«Однако российские реактивные беспилотники теперь могут свести на нет эту козырную карту», — отмечает издание.

Страны Персидского залива пристально смотрят за ситуацией в небе над Киевом. Поскольку переговоры между Вашингтоном и Тегераном пока не привели к прорыву, возобновление боевых действий на Ближнем Востоке остается возможным.

Украина утверждает, что Россия уже передала чертежи реактивных дронов Северной Кореи. Учитывая предыдущий опыт сотрудничества, авторы статьи предполагают, что Иран также может получить необходимые данные для модернизации собственной программы и создания нового поколения реактивных беспилотников.

В материале отмечается, что перед угрозой возможных новых иранских атак страны Персидского залива имеют веские основания поддерживать украинские оборонные компании, работающие над средствами противодействия российским беспилотникам.

Ожидается, что такое сотрудничество может способствовать инвестициям в совместную разработку и производство новых украинских дронов-перехватчиков.

Европейские государства также заинтересованы в эффективном противодействии российским реактивным беспилотникам. Это касается и Соединенных Штатов, Канады, Японии и других стран.

Поэтому, по мнению авторов статьи, эти государства должны рассматривать помощь Украине в возобновлении инициативы в воздушной войне как вопроса собственной национальной безопасности, а не только как международной поддержки.

«Помимо усиления поддержки Украины, санкционные меры и меры экспортного контроля можно было бы применять более тщательно, а также возможно распространить их на китайских производителей авиационных двигателей и торговых посредников», — предполагают авторы.

Кроме того, дальнейшие ограничительные меры могли быть направлены против логистических цепей и банков, вовлеченных в торговлю технологиями двойного назначения между Россией, Ираном и Китаем.

Подводя итог, Atlantic Council отмечает, что полномасштабное вторжение России в Украину стало переломным моментом для глобальной безопасности и меняет представление о способах ведения современных войн. Военные инновации продолжают развиваться быстрыми темпами, меняя поле боя и формируя новые реалии, последствия которых будут ощущаться далеко за пределами Украины.

Ранее сообщалось, что россияне модифицировали дроны Герань и Молния американской электроникой и новыми боеголовками, чтобы уничтожать украинские мосты, локомотивы и логистику перед зимней кампанией ударов.

Мы ранее информировали, что российские Mesh-ретрансляторы, которые могут использоваться для управления «Шахедами» во время ударов по Киеву, могут иметь очень небольшие размеры.

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