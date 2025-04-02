Россия готовит новый рывок на фронте: что известно и есть ли угроза

Война в Украине / © ТСН

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На фронте наблюдается усиление активности русских войск. Враг наращивает удары по ключевым направлениям, готовясь к потенциальному масштабному наступлению.

Что известно о планах россиян читайте в материале ТСН.ua.

Россия готовит новое масштабное наступление

В конце марта издание Associated Press, ссылаясь на украинских правительственных и военных аналитиков, сообщило, что российские войска готовятся начать новое наступление уже в ближайшие недели.

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Президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что Россия, вероятно, готовится к новым наступлениям на северо-востоке Сумской, Харьковской и Запорожской областей.

АР, цитируя украинских военных командиров, отмечает, что оккупантам нужно время для подготовки к маю.

Также военный аналитик Алексей Гетьман отмечал, что оккупанты готовят наступательные действия на фронте, которые должны продолжаться от шести до девяти месяцев — «почти весь 2025 год».

Москва усилила разведку, чтобы уничтожать огневые позиции и беспилотники, что может свидетельствовать о подготовке к наступлению. На Покровск (Донецкая область) также растет давление — его захват приблизит Россию к контролю над регионом. После паузы в марте враг возобновил атаки, наращивая силы у Селидового и сосредотачивая технику.

В Запорожье россияне атакуют западнее Орехова, используя тактику малых пехотных групп, дающую им результат. Российские аналитики уверены в успехе будущего наступления.

В свою очередь аналитики Института изучения войны отмечают, что оккупанты имеют десятикратное преимущество в живой силе вблизи города Лиман в Донецкой области. Вероятно наступление может начаться именно в этом районе.

Оккупанты расширяют свой плацдарм северо-восточнее Лимана, готовясь к наступлению на Борову и Лиман.

Аналитики ISW напомнили, что россияне с января удерживают позиции на правом берегу реки Жеребец и могут попытаться захватить последний неподконтрольный 1% Луганской области для усиления переговорных позиций.

Направление остается активным: россияне продвинулись у Новолюбовки (вероятно, захватили ее), юго-восточнее Нового и на подступах к Екатериновке. На отдельных участках их преимущество в силах достигает 10:1, основные удары ведут 144-я и 3-я мотострелковые дивизии.

Враг использует тактику «человеческих волн», но из-за проблем с техникой избегает механизированных атак.

Подразделения РФ постоянно пополняются, не отводясь на отдых.

Когда может начаться наступление

Командир 1-го штурмового батальона Третьей штурмовой бригады Владимир Фокин считает, что оккупанты готовят наступление в апреле. Он отметил, что резервы россиян в тыловых районах проходят подготовку на полигонах.

«Они нормально укомплектованы личным составом и уже больше месяца находятся на полигонах и проходят подготовку к своим будущим действиям», — отметил военный.

Фокин добавил, что бойцы 3-й ОШБр готовятся к «уже более великому наступлению со стороны россиян». В частности, улучшают инженерное устройство позиций и продолжают подготовку личного состава.

Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины Андрей Коваленко говорит, что новый рывок россиян на фронте возможен в мае.

«Россия готовит резервы для очередной попытки рывка на фронте в мае», — говорится в коротком заявлении.

В то же время, по мнению секретаря комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности Романа Костенко, у врага нет сил для масштабного наступления в ближайшие несколько месяцев. Он возможен не раньше середины или конца лета.

Насколько реальна угроза

Депутат Федор Вениславский считает, что наступательные планы РФ являются попыткой испугать западных партнеров.

По его словам, это больше похоже на блеф, чем на реальную стратегию. По его словам, в настоящее время у врага нет способностей «которые позволили бы ей проводить широкомасштабную наступательную операцию».

В то же время бывший спикер Генштаба ВСУ, военный эксперт Владислав Селезнев, рассказал, что у россиян пока есть ресурсы для проведения активных наступательных действий.

«Обратите внимание, что для проведения штурмов они используют и буханки, и другой гражданский автотранспорт, но на важных для себя участках они способны сконцентрировать с десяток и более танков, другой тяжелой техники. Сказать, что их запасы военной техники выхолощены — это было бы нечестно. Но, конечно, нынешних возможностей значительно меньше, чем в прошлом году или в начале полномасштабного вторжения», — сказал Селезнев.

По данным Минобороны, запасы советской техники в РФ еще не исчерпаны: ее продолжают снимать со складов и ремонтировать. Враг также наращивает военное производство, но, как отмечает эксперт Селезнев, новых танков производит меньше, чем теряет через неделю.

Хотя Россия может концентрировать десятки танков на ключевых участках, ее техника все чаще устарела или нуждается в ремонте.

По оценкам аналитиков, ресурсов у российской армии хватит до 2026 года, но дальше ситуация неопределенна — возможны поставки из Северной Кореи.

Европа может помочь, но есть нюанс

Многие аналитики предполагают, что поставки в Украину могут поступать из Европы.

Однако, по словам Селезнева, есть определенный нюанс. Эксперт отметил, что за последние 30 лет европейцы «перерабатывали танки на иглы».

«Период разоружения, период завершения холодной войны привел к серьезной стагнации европейского оборонно-промышленного комплекса. Европе нужно время, чтобы восстановить оборонный потенциал», — сказал Селезнев.

По его словам, поставки оружия от США и ЕС позволят нам обороняться, по меньшей мере, до лета.

«Но результат зависит не только от оружия, но и от интенсивности боев», — заметил бывший спикер Генштаба.

Резюмируя, Селезнев обратил внимание на официальную информацию, что сейчас 65% вражеских потерь является следствием работы наших дронов.

Напомним, ранее мы сообщали, что противник не оставляет попыток взять под контроль город Часов Яр.

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