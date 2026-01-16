Россия готовит новую атаку: где враг формирует "ударный кулак" и куда смещает давление

ВСУ на фронте / © Associated Press

Город Гуляйполе в Запорожской области фактически находится в серой зоне. Активные боевые действия ведутся непосредственно в городских кварталах.

Об этом сообщил спикер Сил обороны Юга Владислав Волошин.

Волошин сообщил, что только за сутки на юге было зафиксировано 5 0 боевых столкновений, львиная доля из которых приходится именно на Гуляйпольский район.

«В самом Гуляйполе было 21 боевое столкновение и еще несколько — в окрестностях города или в населенных пунктах неподалеку. Речь идет о селах Варваровка и Зеленом, а также о поселке Железнодорожном», — отметил Владислав Волошин.

Спикер подчеркнул, что враг пытается вытеснить Силы обороны, применяя тактику «выжимания», однако закрепиться оккупантам не удается. Украинские военные производят поисково-ударные действия, уничтожая живую силу противника. Бои идут на каждый объект инфраструктуры.

Где враг может готовить удар

Кроме атак на Гуляйполе разведка фиксирует подготовку россиян к активизации на других участках фронта. В частности, оккупанты накапливают силы для будущих штурмов в направлении города Орехов.

Опасная концентрация войск врага наблюдается вблизи населенных пунктов: Малые Щербаки, Новоандреевка, Новоданиловка, Малая Токмачка, Белогорье (между Гуляйполем и Ореховым).

«Там, по данным нашей разведки, противник пытается собрать определенное количество личного состава на передовых позициях для того, чтобы начать в будущем штурмовые действия в направлении Орехова», — предупредил Волошин.

Параллельно со штурмами на земле русская армия продолжает массированные обстрелы прифронтовых населенных пунктов. Под постоянным огнем находятся Орехов, Камышеваха и Верхняя Терса.

Только за последние сутки зафиксировано более 25 ударов по этим общинам. Враг активно применяет авиацию, артиллерию и ударные дроны.

Напомним, по данным DeepState, на востоке Запорожской области российские кафиры продвинулись сразу на нескольких участках, захватив село Красногорское и улучшив свои позиции вблизи Привольного. Врагу удалось занять новые рубежи севернее Гуляйполя.