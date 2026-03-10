- Дата публикации
Война
2090
2 мин
Россия готовит новый удар с севера: Драпатый предупредил об опасном плане Кремля
Российские войска активизировались на северном направлении и пробуют расширить контроль вдоль границы. По словам военных, Кремль стремится создать 20-километровую «буферную зону», постепенно захватывая приграничные населенные пункты.
Российские войска активизировали действия на северном направлении и пытаются постепенно расширить контроль вдоль украинской границы. Под прицелом Кремля оказались Сумская и Харьковская области.
Об этом в интервью «Украинской правде» сообщил командующий Группировкой объединенных сил Михаил Драпатый.
По его словам, российские войска пытаются создать 20-километровую "буферную зону" вдоль границы. Для этого оккупанты постепенно захватывают пограничные села, даже в тех районах, где раньше не было активной линии фронта.
«Россияне откусывают новые пограничные населенные пункты на Сумщине. Это тактика тысячи порезов – мелкие продвижения без масштабных штурмов или применение тяжелой техники», – объяснил Драпатый.
По данным военных, российская группировка «Север», действующая напротив Сумской и Харьковской областей, имеет задачу расширить так называемую «зону влияния».
Пока украинские военные идентифицировали 12 потенциальных участков, где противник может пытаться продвинуться. Среди них:
Краснопольское направление
Великописаревское направление
Золочевское направление
На этих участках россияне могут использовать силы от штурмовой роты до батальона.
Ситуация в Сумской и Харьковской областях
По данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки на Северо-Слобожанском и Курском направлениях российские войска совершили 115 обстрелов позиций украинских войск и населенных пунктов. В частности, четыре удара были нанесены из реактивных систем залпового огня.
Также враг нанес четырех авиаударов, применив управляемые авиабомбы.
В Южно-Слобожанском направлении российские войска трижды пытались прорвать украинскую оборону в районе Поповки и Лимана.
На Купянском направлении оккупанты совершили две атаки в сторону Новоплатоновки.
За прошедшие сутки на фронте зафиксировано 130 боевых столкновений.
Враг также:
нанес 90 авиационных ударов,
сбросил 251 управляемую авиабомбу,
применил 9812 дронов-камикадзе,
совершил 3887 обстрелов позиций украинских войск и населенных пунктов.
Война в Украине - какая ситуация на фронте
Российская армия также рассматривает Запорожское направление как потенциальное направление давления на Вооруженные силы Украины.
Об этом заявил командир 1-го отдельного штурмового полка Дмитрий Перун Филатов.
По его словам, Запорожье является важным промышленным центром, поэтому влияние на город может оказать серьезные последствия как для украинской экономики, так и для обороноспособности страны.
Впрочем, по словам военного, непосредственной угрозы для города нет.
Между тем, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что украинские войска не только сдерживают атаки российской армии, но и проводят активные наступательные действия на отдельных участках фронта. Он отметил, что во время поездки в Донецкую область обсудил с командирами подразделений усиление обороны и улучшение логистики войск.