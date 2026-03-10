Россия готовит новый удар с севера: Драпатый предупредил об опасном плане Кремля

Российская армия / © Associated Press

Российские войска активизировали действия на северном направлении и пытаются постепенно расширить контроль вдоль украинской границы. Под прицелом Кремля оказались Сумская и Харьковская области.

Об этом в интервью «Украинской правде» сообщил командующий Группировкой объединенных сил Михаил Драпатый.

По его словам, российские войска пытаются создать 20-километровую "буферную зону" вдоль границы. Для этого оккупанты постепенно захватывают пограничные села, даже в тех районах, где раньше не было активной линии фронта.

«Россияне откусывают новые пограничные населенные пункты на Сумщине. Это тактика тысячи порезов – мелкие продвижения без масштабных штурмов или применение тяжелой техники», – объяснил Драпатый.

По данным военных, российская группировка «Север», действующая напротив Сумской и Харьковской областей, имеет задачу расширить так называемую «зону влияния».

Пока украинские военные идентифицировали 12 потенциальных участков, где противник может пытаться продвинуться. Среди них:

Краснопольское направление

Великописаревское направление

Золочевское направление

На этих участках россияне могут использовать силы от штурмовой роты до батальона.

Ситуация в Сумской и Харьковской областях

По данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки на Северо-Слобожанском и Курском направлениях российские войска совершили 115 обстрелов позиций украинских войск и населенных пунктов. В частности, четыре удара были нанесены из реактивных систем залпового огня.

Северо-Слобожанское направление. / © Генеральный штаб ВСУ / Facebook

Также враг нанес четырех авиаударов, применив управляемые авиабомбы.

Южно-Слобожанское направление. / © Генеральный штаб ВСУ / Facebook

В Южно-Слобожанском направлении российские войска трижды пытались прорвать украинскую оборону в районе Поповки и Лимана.

На Купянском направлении оккупанты совершили две атаки в сторону Новоплатоновки.

За прошедшие сутки на фронте зафиксировано 130 боевых столкновений.

Враг также:

нанес 90 авиационных ударов,

сбросил 251 управляемую авиабомбу,

применил 9812 дронов-камикадзе,

совершил 3887 обстрелов позиций украинских войск и населенных пунктов.

Война в Украине - какая ситуация на фронте

Российская армия также рассматривает Запорожское направление как потенциальное направление давления на Вооруженные силы Украины.

Об этом заявил командир 1-го отдельного штурмового полка Дмитрий Перун Филатов.

По его словам, Запорожье является важным промышленным центром, поэтому влияние на город может оказать серьезные последствия как для украинской экономики, так и для обороноспособности страны.

Впрочем, по словам военного, непосредственной угрозы для города нет.

Между тем, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что украинские войска не только сдерживают атаки российской армии, но и проводят активные наступательные действия на отдельных участках фронта. Он отметил, что во время поездки в Донецкую область обсудил с командирами подразделений усиление обороны и улучшение логистики войск.