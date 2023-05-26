Россия готовит обстрел и "аварию" на Запорожской АЭС: ГУР МО назвало цель масштабной провокации

Главное управление разведки Минобороны Украины предупредило, что в ближайшие часы россияне готовят масштабные провокации на Запорожской АЭС. Армия террористов планирует обстрелять ядерный объект и заявить о "утечке радиоактивных веществ".

Об этом говорится в сообщении ГУР МО.

Оккупанты в ближайшие часы планируют провести имитацию аварии на Запорожской АЭС, чтобы обвинить Украину в утечке радиоактивных веществ.

"Для этого будет проведен удар непосредственно по территории ЗАЭС. После этого будет объявлено об аварийной утечке радиоактивных веществ. В инциденте традиционно будет обвинена Украина. Чтобы максимально скрыть свои действия рашисты сорвали запланированную на сегодня ротицию персонала постоянной мониторинговой миссии МАГАТЭ", — говорится в сообщении. .

Целью окупантов является попытка сорвать контрнаступление ВСУ и заставить Украину прекратить боевые действия.

"Цель этой акции — спровоцировать международное сообщество на проведение детального расследования, в ходе которого будут остановлены все боевые действия. Таким образом, рашисты надеются получить желанную паузу, которую используют для перегруппировки оккупационного контингента и остановки украинского контрнаступления", — подчеркнули в ГУР.

Напомним, СБУ сообщила о подозрении оккупационному главе Запорожской АЭС.

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