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Россия готовит обстрел и "аварию" на Запорожской АЭС: ГУР МО назвало цель масштабной провокации

Автор
Мария БойкоМария Бойко
Дата публикации
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Россия готовит обстрел и "аварию" на Запорожской АЭС: ГУР МО назвало цель масштабной провокации

Россияне готовят масштабную провокацию в ЗАЭС. / Фото: Энергоатом

Российские террористы хотят остановить контрнаступление ВСУ.

Главное управление разведки Минобороны Украины предупредило, что в ближайшие часы россияне готовят масштабные провокации на Запорожской АЭС. Армия террористов планирует обстрелять ядерный объект и заявить о "утечке радиоактивных веществ".

Об этом говорится в сообщении ГУР МО.

Оккупанты в ближайшие часы планируют провести имитацию аварии на Запорожской АЭС, чтобы обвинить Украину в утечке радиоактивных веществ.

"Для этого будет проведен удар непосредственно по территории ЗАЭС. После этого будет объявлено об аварийной утечке радиоактивных веществ. В инциденте традиционно будет обвинена Украина. Чтобы максимально скрыть свои действия рашисты сорвали запланированную на сегодня ротицию персонала постоянной мониторинговой миссии МАГАТЭ", — говорится в сообщении. .

Целью окупантов является попытка сорвать контрнаступление ВСУ и заставить Украину прекратить боевые действия.

"Цель этой акции — спровоцировать международное сообщество на проведение детального расследования, в ходе которого будут остановлены все боевые действия. Таким образом, рашисты надеются получить желанную паузу, которую используют для перегруппировки оккупационного контингента и остановки украинского контрнаступления", — подчеркнули в ГУР.

Напомним, СБУ сообщила о подозрении оккупационному главе Запорожской АЭС.

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Дата публикации
Просмотры
2113
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