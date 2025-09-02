Россия готовит осенний удар: куда опрокидывают "элитные" войска на Донбассе

Армия РФ / © Associated Press

Российское военное командование активно опрокидывает свои подразделения в Донецкую область, готовясь к осеннему наступлению. Особенно это касается "элитных" подразделений морской пехоты и воздушно-десантных войск (ВДВ), прибывших с севера Сумской области и Херсонского направления.

Об этом свидетельствуют данные Института изучения войны (ISW).

Украинские подразделения беспилотников на Покровском направлении зафиксировали прибытие подразделений из Курской области, в том числе 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота для усиления наступательных операций в районе Доброполья. Кроме того, российские военные блоггеры сообщали о опрокидывании 177-го полка морской пехоты, а также 155-й и 40-й бригад морской пехоты с севера Сумской области на другие направления.

OSINT-аналитики подтвердили, что подразделения 40-й и 155-й бригад морской пехоты, вероятно, вместе со 177-м полком (Каспийская флотилия) были переброшены в Донецкую область. Также известно о передвижении 11-й отдельной бригады ВДВ и 76-й дивизии ВДВ на "горячие направления", хотя точные цели их наступления пока неизвестны.

Дополнительно российское командование перебросило подразделения 70 мотострелкового полка из Херсонской области в район Бахмута, вероятно для усиления попыток захвата Константиновки. Переброска войск с севера Сумской области свидетельствует об уменьшении приоритетности наступательных операций в этом регионе.

Усилия России направлены на попытки оцепления и захвата части Донецкой области, особенно районов Доброполья, Покровска и Константиновки. По данным аналитиков, эти наступления сопровождаются значительными человеческими и материальными потерями, что вынуждает российское командование опрокидывать резервы на ключевые направления.

Ранее ISW отмечал, что в августе 2025 г. подразделения морской пехоты и ВДВ России уже действовали на севере Сумской области, а часть из них проходила подготовку с северокорейскими войсками. Все это свидетельствует о систематической подготовке Москвы к новому масштабному наступлению осенью 2025 года.

Напомним, во время публичного отчета главы Генштаба вооруженных сил РФ Валерия Герасимова о ходе развязанной Кремлем войны в Украине на стене была карта боевых действий со странной линией фронта.