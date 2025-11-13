Россия готовит повторную оккупацию освобожденного украинского города: в ВСУ рассказали о планах оккупантов

ВСУ на фронте / © Associated Press

Российская армия имеет четкую цель на Лиманском направлении — выйти в Лиман и повторно оккупировать его, как это уже происходило в 2022 году. Враг накопил большое количество личного состава и не прекращает атаки, используя ДРГ и штурмы малыми группами.

Об этом в эфире Общественного радио сказал начальник отделения коммуникаций 60 ОМБр Максим Билоусов.

«Основная краткосрочная и долгосрочная цель — выйти на Лиман и „вернуть“ его себе. Я напомню, что Лиман был захвачен врагом в 2022 году и после этого уволен ВСУ. Мы противодействуем», — подчеркнул он.

Белоусов добавил, что для сил обороны Украины критически важно удержать не только Лиман, но и Ярову, Святогорск и другие прилегающие населенные пункты.

По словам военного, враг постоянно атакует и пытается продвигаться, зачем накопил большие резервы личного состава.

оккупанты применяют свою «пресловутую» тактику штурмов малыми группами. Кроме того, очень часто фиксируется работа враждебных диверсионно-разведывательных групп, которые пытаются продвинуться как можно глубже к украинским позициям.

Максим Билоусов отметил, что в таких условиях ключевой задачей для украинских защитников является преждевременное выявление врага и его уничтожение еще на подступах к позициям.

«Для этого у нас есть аэроразведка, есть наша пехота, и все остальные подразделения бригады тоже работают над тем, чтобы останавливать врага», — добавил он.

Напомним, в отдаленных регионах России, в частности в Якутии, военное командование наказывает рекрутеров, не выполняющих планы мобилизации, отправляя их самих на фронт.

По данным ГУР, семеро начальников отборочных пунктов уже попали в штурмовые подразделения из-за недобора личного состава. Такая практика свидетельствует о глубоком кризисе мобилизационной системы РФ и дефиците живой силы в войсках оккупантов.