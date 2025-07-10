Россия готовит прорыв на юге: что известно о ситуации

ВСУ на фронте / © Associated Press

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Российские оккупанты проводят перегруппировку сил вблизи Запорожья и пытаются подтянуть штурмовые группы ближе к линии боевого столкновения.

Об этом сообщил военный эксперт Сергей Братчук в эфире «Киев 24».

По его словам, в регионе наблюдается оперативная пауза, однако она временная — идет доразведка и инженерная подготовка, в том числе разминирование территорий.

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На Юге враг пытается создать условия для прорыва. Это подтверждается активными работами по созданию проходов в минных полях для дальнейшего продвижения штурмовых подразделений. По словам эксперта, активизация армии РФ по всей линии фронта только усугубляется.

Отдельное внимание — Южно-Донецкому направлению, в частности, Новопавловскому отрезку, который сейчас остается одним из самых приоритетных для российского командования. Враг не только концентрирует силы, но и может готовить отвлекающие маневры, прикрывая действия на других участках, в частности в Донецкой области.

Опасной остается и ситуация вблизи Покровска. По оценке Братчука, РФ планирует охватить Покров фланговым маневром через территорию Днепропетровской области, чтобы продвинуться дальше.

Однако украинские силы обороны держат ситуацию под контролем, активно уничтожают вражескую технику и не разрешают закрепляться на захваченных рубежах.

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В частности, морпехи ВСУ недавно подняли флаг в населенном пункте, не позволив оккупантам установить свой триколор. Несмотря на сложность и динамичность ситуации, силы обороны держат оборону и наносят врагу потери.

Напомним, России может понадобиться не менее 89 лет, чтобы полностью оккупировать Украину, если сохранятся нынешние темпы продвижения армии РФ, ускорившиеся летом.

По данным The Economist, по состоянию на 9 июля 2025 года, с начала полномасштабного вторжения Россия потеряла от 900 тысяч до 1,3 миллиона военных, из которых 190–350 тысяч — погибшие.