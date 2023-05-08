Россия готовит провокации на 9 мая: будет "операция под фальшивым флагом" — ГУР и эксперты

Россия готовит провокации на 9 мая. Российские спецслужбы могут устраивать их в том числе и у себя в стране, и в Беларуси. Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов.

“Начиная с 2014 года, оккупанты используют подобные провокации и не исключено, что и сейчас мы с этим столкнемся. В этой ситуации провокации могут быть направлены российскими спецслужбами против российского гражданского населения и приурочены к определенным датам, например, 9 мая.

Россияне могут направить провокации против Беларуси: такая российская "операция под фальшивым флагом" может преследовать цель втянуть белорусскую армию в войну против Украины. Никто ни в Украине, ни в остальном мире в подобные представления уже не поверит. Хотя это не значит, что провокаций не будет”, — подчеркнул представитель ГУР.

В эфире канала "Рада" кандидат политических наук Алексей Буряченко согласился с мнением Юсова и отметил, что существует большая вероятность этих провокаций.

“Конечно, “победобесие” будет. Мы прекрасно понимаем, что 9 мая в путинской России это системообразующий праздник. Это для них гораздо серьезнее и сакральнее, чем какой-нибудь День независимости РФ. Потому что многие россияне день выхода России из Советского Союза воспринимают не как праздник, а наоборот — как день траура», — прокомментировал эксперт.

То, что объединяет россиян — а именно "победобесие" — скрепляет огромную Россию с разными видениями и народами вместе. Поэтому на самом деле мы должны быть особенно осторожны и спокойны в эти даты и на дипломатическом фронте, и на военном, отметил Алексей Буряченко.

Под прицелом – гражданское население РФ и Беларусь: “Здесь я подтверждаю слова Юсова – велика вероятность провокаций, прежде всего, для гражданского населения РФ. Действительно, могут быть провокации, в том числе и в Беларуси. Но на фоне их террористической операции, которую они инсценировали по поводу атаки на Кремль, на самом деле они могут планировать и какие-то серьезные террористические акты, в том числе в Украине. Поэтому в эти дни нужно быть особенно аккуратными, не игнорировать воздушные тревоги», — рассказал эксперт.

Скорее всего, по словам Буряченко, это будут переодетые у украинцев российские солдаты: “В карман у сердца им обязательно положат украинский флаг, чтобы на 100% всем было понятно, что это были украинцы. На самом деле нет сомнений, что такие провокации готовятся”.

Эксперт считает, что это делается для двух вещей: «Первая — чтобы оправдать их абсолютную неспособность сделать что-нибудь на украинских фронтах на фоне стратегического поражения. Потому что показывать на 9 мая просто нечего. Они 6 месяцев брали пгт Соледар, более 9 месяцев принимают райцентр Бахмут. Конечно же, Путин во время своей речи тему так называемой СВО и Украины будет всячески обходить, потому что говорить на самом деле просто не о чем. Вторая причина следует из первой — если ты не можешь чего-то достичь на поле боя, тебе нужно испугать из-за провокации собственное население”.

Напомним, вечером 7 мая и в ночь на 8 мая кафиры обстреляли территорию Украины. Пока известно о разрушении по меньшей мере в двух регионах.

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