Россия готовит провокацию под украинским флагом на собственной территории, граничащей с Украиной.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Так, российские военнослужащие, дислоцирующиеся в Брянской и Курской области, получили украинскую военную форму. Об этом сообщают местные, сотрудничающие с украинским подпольем.

"Все эти действия указывают на то, что россияне готовят провокацию под чужим флагом ради мобилизации своего общества и также ввести в заблуждение мировое общество, чтобы отвлечь внимание от преступлений из вс рф", — подчеркивают в ЦНС.

В Центре национального сопротивления даже допускают террористические акты на территории России или имитацию захвата заложников. В этом россияне намерены обвинить ВСУ.

"Центр национального сопротивления призывает сохранять бдительность и обратить внимание на такие действия врага, чтобы не стать жертвой вражеских намерений", — говорится в сообщении.

Напомним, самопровозглашённому президенту Беларуси Александру Лукашенко также мерещатся диверсанты. Он собрал совещание по "актуальным вопросам обеспечения безопасности и мер по охране государственной границы", ссылаясь на якобы имеющиеся провокации на границе и проникновение "диверсантов".

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