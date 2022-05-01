Россия готовит провокации в Приднестровье на майские праздники: их замысел "разоблачили" газеты

Россия готовит провокации в Приднестровье на майские праздники: их замысел "разоблачили" газеты

На территории "ПМР" напечатан большой тираж газеты "Приднестровье", датированный 2 мая 2022 года, где речь идет о массовых терактах.

Поскольку газета напечатана накануне, Россия, вероятно, планирует осуществить террористические акты для запугивания населения и переложить ответственность на Украину и западные страны.

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

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Центральный материал газеты "Приднестровье" – обращение президента России Владимира Путина к жителям "Приднестровской Молдавской Республики".

"В тексте высказывается просьба "привлечь вооруженные силы ПМР в действиях армии РФ". Для этого на территории самой РФ открываются "мобилизационные пункты" для набора добровольцев воевать в армии Приднестровья. Таким образом Кремль пытается легализовать тысячи своих военных, которые будут провоцироваться с территории "ПМР", — говорится в сообщении разведки.

t.me/DIUkraine

Также в газете есть материалы о "кровавых терактах, которые свалились на приднестровцев на майские праздники, десятки убитых, включая детей, стариков и женщин".

Разведка сообщает, что на оккупированных территориях россияне массово похищают мужчин призывного возраста

Ранее сообщалось, что в Приднестровье российская пропаганда распространяет ложь об угрозе Украины.

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