Россия готовит провокации в Приднестровье на майские праздники: их замысел "разоблачили" газеты

На территории "ПМР" напечатан большой тираж газеты "Приднестровье", датированный 2 мая 2022 года, где речь идет о массовых терактах.
Поскольку газета напечатана накануне, Россия, вероятно, планирует осуществить террористические акты для запугивания населения и переложить ответственность на Украину и западные страны.
Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.
Центральный материал газеты "Приднестровье" – обращение президента России Владимира Путина к жителям "Приднестровской Молдавской Республики".
"В тексте высказывается просьба "привлечь вооруженные силы ПМР в действиях армии РФ". Для этого на территории самой РФ открываются "мобилизационные пункты" для набора добровольцев воевать в армии Приднестровья. Таким образом Кремль пытается легализовать тысячи своих военных, которые будут провоцироваться с территории "ПМР", — говорится в сообщении разведки.
Также в газете есть материалы о "кровавых терактах, которые свалились на приднестровцев на майские праздники, десятки убитых, включая детей, стариков и женщин".
Ранее сообщалось, что в Приднестровье российская пропаганда распространяет ложь об угрозе Украины.
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