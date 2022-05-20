Россия готовит провокации в Сумской области с использованием "блукаючих минометов": детали

Российские оккупанты придумывают все новые провокации для обвинений Украины. Враг планирует обстрелять гражданскую инфраструктуру.

Россия намерена в очередной раз обстрелять жилые дома в Сумской области, а чтобы оправдать свои преступления, Минобороны РФ дезинформирует о провокациях якобы со стороны украинских военных, которых на самом деле нет.

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации.

По легенде Кремля, в Сумской области из приграничных РФ населенных пунктов украинские военные якобы "планируют обстрелять территорию РФ". Потому, как оправдывается Минобороны РФ, путинской армии придется ответить на провокацию.

"Пропаганда России снова пытается переложить на ВСУ ответственность за обстрелы гражданской инфраструктуры", — отмечают в ЦПИ.

Учитывая коварство оккупантов, граждан призывают быть особенно внимательными и не пренебрегать сигналами тревоги. В случае его объявления нужно немедленно идти к укрытиям.

Напомним, войска РФ на границе дважды обстреляли сами себя и забросали минами дачный массив.

Как сообщалось, оккупанты обстреляли из минометов Сумскую область с территории России.

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