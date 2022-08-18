Россия готовит провокацию на Запорожской АЭС на 19 августа — военная разведка

Оккупанты объявили неожиданный «выходной» на Запорожской атомной станции, 19 августа на ЗАЭС будет находиться только оперативный персонал.

Россия готовит провокацию на Запорожской АЭС 19 августа

Об этом заявили в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

"Оккупанты объявили неожиданный "выходной" на Запорожской атомной станции. 19 августа на ЗАЭС будет находиться только оперативный персонал. Всем другим сотрудникам вход будет закрыт. Также известно, что представители "Росатома", которые в последнее время постоянно находились на станции, срочно покинули территорию объекта", — сообщили в ГУР.

Также отмечается, что одновременно в Минобороны РФ заявили о якобы подготовке "теракта" со стороны ВСУ. В сообщении говорится, что во время визита в Украину генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша готовится резонансная провокация, чтобы обвинить РФ в техногенной катастрофе. В подготовке теракта россияне ожидаемо обвиняют украинские власти.

"Из имеющейся информации становится понятно, что оккупанты после масштабных обстрелов Запорожской атомной станции могут "повысить ставки" и устроить реальный теракт на крупнейшем в Европе ядерном объекте. К тому же приурочить это преступление к пребыванию в Украине генерального секретаря ООН", — подчеркивает ГУР.

Сегодня, 18 августа, персонал Запорожской атомной электростанции призвал мир не допустить непоправимого из-за безответственности и безумия российских оккупантов.

Напомним, Россия отказалась от предложения генсека ООН Антониу Гутерреша создать демилитаризованную зону вокруг оккупированной Запорожской атомной электростанции.

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