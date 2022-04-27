Россия готовит ракетные удары по Приднестровью, чтобы обвинить Украину – ОК "Юг"

Россия готовит ракетные удары по Приднестровью, чтобы обвинить Украину – ОК "Юг"

Россия готовит новые провокации – ракетные удары по территории непризнанного Приднестровья, чтобы обвинить Украину в нападении на самопровозглашенную республику.

Главное для украинцев сейчас – не верить вражеской пропаганде.

Об этом сообщило Оперативное командование "Юг" 27 апреля.

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"Сохраняйте спокойствие и выдержку, соблюдайте меры безопасности, не доверяйте вражеской пропаганде и не помогайте врагу уничтожать родную землю. Помните, никакой лайк или просмотр не стоит человеческой жизни и не должен стать толчком к разрушению страны. Не распространяйте фото и видео с мест попадания и ведения восстановительных работ", – добавили в ОК "Юг".

Напомним, накануне Россия начала устраивать провокации в своих же прифронтовых селах и непризнанном Приднестровье. Узнайте об этом подробнее здесь.

Военный эксперт Олег Жданов прокомментировал ситуацию в Приднестровье и ее влияние на русско-украинскую войну

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