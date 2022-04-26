Россия готовит ракетный удар по непризнанному Приднестровью с жертвами среди мирного населения — разведка

Украина не имеет никакого отношения к этой и подобным провокациям, отмечает ГУР.

Россия готовит ракетный удар по непризнанному Приднестровью с жертвами среди мирного населения.

Об этом сообщило Главное управление разведки Минобороны Украины.

Жители непризнанной "Приднестровской молдавской республики" получают СМС, от имени якобы Вооруженных сил и спецслужб Украины. В них содержится предупреждение о "ракетном и артиллерийском" ударе по территории "ПМР".

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ГУР приводит цитату из фейкового сообщения: "Служба безопасности Украины настоятельно рекомендует провести эвакуацию гражданского населения в более безопасные регионы. Уверяем, Вооруженные Силы Украины не желают зла мирным жителям, однако оставшиеся в городах люди будут восприняты в качестве диверсионных групп и будут ликвидированы без предупреждения. Ровно в 19.00 будет произведен ракетный и артиллерийский обстрел объектов на территории республики".

Такие сообщения активно освещаются российскими пропагандистскими информационными ресурсами.

Главное управление разведки Министерства обороны Украины

"Государство Украина не имеет никакого отношения к этой и подобным провокациям. Подобные фейки и инциденты, предположительно произошедшие на территории "ПМР", являются ничем иным, как очередной провокацией российских спецслужб против Украины и Молдовы", — отмечает Главное управление разведки Минобороны Украины.

В настоящее время Приднестровье – квазигосударство, не признанное ни одной страной мира. Из полумиллиона жителей непризнанной республики не менее трети – имеют российский паспорт. Ради российской пенсии и выплат. И только единицы понимают, что их обманули на государственном уровне и ведут борьбу.

Напомним, в Министерстве иностранных дел Украины осудили попытки России втянуть Приднестровский регион Молдовы в полномасштабную войну против Украины. В ведомстве призвали к немедленной деэскалации напряженности.

Напомним, как заявил журналист и политический эксперт Вадим Денисенко, россияне хотят заставить власть Приднестровья вступить в войну с Украиной, однако самая непризнанная Приднестровская Молдавская Республика не желает открывать второй фронт и лишь на словах поддерживает Россию.

Военный эксперт Олег Жданов прокомментировал ситуацию в Приднестровье и ее влияние на русско-украинскую войну

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