Россия готовит рои "Шахедов": как ИИ и новые каналы связи врага угрожают Украине

"Шахеды"

Россия продолжает совершенствовать беспилотники, атакующие территорию Украины. Помимо увеличения мощности взрывчатки, враг внедряет технологии, позволяющие дронам действовать как единая сеть и выполнять сложные автономные миссии.

Об этом рассказал бывший офицер Воздушных сил и эксперт по средствам РЭБ Анатолий Храпчинский для «24 Канала».

Он сообщил, что российские «Шахеды» теперь способны выстраивать собственные линии связи. Это позволяет беспилотникам обмениваться информацией непосредственно в воздушном пространстве и поддерживать прямой контакт с территорией страны-агрессора.

По словам эксперта, враг преследует цель превратить каждый дрон в автономную боевую единицу.

Для этого «Шахеды» оборудуют компьютерами, позволяющими им самостоятельно определять свою роль в группе: осуществлять разведку, выступать ретранслятором связи или защищать другие дроны.

Следующим этапом эволюции российских атак может стать отказ от операторов в пользу искусственного интеллекта. В таком случае речь пойдет о полноценных «роях Шахедов», которые будут координировать свои действия автоматически.

«В зависимости от того, какая угроза или задача для „Шахеда“, он может выполнять различные функции, которые в нем заранее заложены», — объясняет Храпчинский.

Это значительно усложняет работу мобильных огневых групп и систем ПВО, поскольку тактика поведения дронов становится менее предсказуемой.

Как Украина может сломать логику врага

Несмотря на технологическое улучшение окупантов, у их новой стратегии есть слабое место. Поскольку дроны работают в единой сети, разрыв связи в одном сегменте может привести к коллапсу всей системы.

Храпчинский отмечает, что Украине необходимо масштабировать решения в сфере радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Главная задача — научиться эффективно глушить каналы связи, через которые дроны получают данные.

Если удастся прервать соединение хотя бы в одном городе, логика использования модернизированных беспилотников будет разрушена, что сделает атаки оккупантов менее эффективными.

Ранее также сообщалось, что Россия экспериментировала с оснащением «Шахедов» устаревшими советскими ракетами Р-60 якобы для поражения украинской авиации и обхода ПВО. Впрочем, эксперты указывают, что такая схема технически неэффективна: дрон не способен обеспечить необходимую наводку, а сама ракета морально устарела, поэтому реальной угрозы для авиации она не представляет.

Вместо этого использование двойной боевой части существенно повышает именно ударный потенциал дронов по наземным целям, что усиливает риски во время массированных атак.