Россия готовит сотни новых комплексов РЭБ против Starlink — эксперт

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Российские предприятия закупают комплектующие для производства нескольких сотен комплексов радиоэлектронной борьбы, предназначенных для противодействия спутниковой связи Starlink .

Об этом сообщил украинский специалист в сфере радиотехнологий Сергей Флеш .

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По его информации, Россия планирует изготовить еще около 300-400 таких комплексов.

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«Один комплекс охватывает площадь 15–25 кв. км. Противник попытается защитить все важные объекты на оккупированной территории от наших БПЛА», — отметил Флеш.

Он пояснил, что российские военные могут использовать эти средства РЭБ для создания зон препятствий вокруг важных объектов на временно оккупированных территориях, усложняя работу украинских беспилотников, использующих спутниковую связь.

В то же время эксперт отметил, что в будущем Украина также может применять подобные технологические решения для противодействия российским спутниковым системам, в частности, группировке «Рассвет».

Дефицит ПВО и угрозы для энергетики зимой — последние новости

Украинские силы противовоздушной обороны сталкиваются с критической нехваткой ракет, из-за чего перед началом холодов возникла драматическая ситуация с отражением вражеских баллистических атак . По словам австрийского полковника Маркуса Райснера, европейские производственные мощности до сих пор существенно не выросли, в то же время американские запасы зенитных средств значительно сократились из-за необходимости содержать резервы для собственной безопасности.

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Эксперт отмечает, что Россия системно реализует долгосрочную стратегию разрушения критической инфраструктуры, пытаясь полностью лишить города города возможности стабильно генерировать тепло и электроэнергию. Кроме того, оккупационные войска продолжают масштабную мобилизацию живой силы и активно применяют тяжелые управляемые авиабомбы с безопасного расстояния, против которых на фронте остро не хватает современных противоракетных систем.

Аналитики авторитетного издания Bloomberg предупреждают, что быстрое наращивание ракетного потенциала страны-агрессорки создает угрозу тяжелейшей зимы для энергосистемы Украины . По данным отечественной разведки, Москва уже способна ежемесячно производить более 220 ракет, значительная часть из которых баллистическая, в то же время имеющиеся запасы западных противоракетных комплексов практически исчерпаны.

Специалисты отмечают, что стандартные стальные укрытия не способны надежно оградить энергетические подстанции от прямых попаданий тяжелых баллистических ракет «Искандер». Поэтому международные партнеры должны срочно найти дополнительные системы перехвата или предоставить действенные инструменты для поражения российских заводов и пусковых установок непосредственно на вражеской территории.

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