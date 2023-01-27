Россия готовит спецоперацию по дискредитации руководства Украины: разведка предупредила о "вбросах"

Цель ИПСО врага – посеять неуверенность в оборонных возможностях Украины среди ее граждан и международных партнеров.
В ГУР Минобороны Украины предупредили, что российские спецслужбы готовят очередную спецоперацию по дискредитации военно-политического руководства государства.
Об этом сообщили в пресс-службе украинской разведки.
"Известно, что в ближайшее время будет запущена широкая информационно-психологическая спецоперация по дискредитации ряда представителей украинского военно-политического руководства", – говорится в заявлении.
Так, ожидается "вброс" сфабрикованных материалов в украинских и международных СМИ.
В разведке уточнили, что российская дискредитационная кампания будет направлена против:
- начальника Генштаба ВСУ Сергея Шапталы,
- главы СБУ Василия Малюка,
- министра обороны Алексея Резникова,
- руководителя Офиса президента Андрея Ермака,
- и. о. главы Нацполиции Ивана Выговского,
- других.
"Цель ИПСО – посеять неуверенность в оборонных способностях нашего государства среди украинских граждан и международных партнеров. Это, по мнению российских спецслужб, должно повлечь за собой политическую нестабильность внутри страны и уменьшить доверие к Украине со стороны международной антипутинской коалиции", – пояснили в ГУР.
Напомним, НАБУ расследует закупку Министерством обороны продовольствия для ВСУ по завышенным ценам.
В Белом доме накануне заявили, что возможная коррупция в Украине не коснулась бюджетной поддержки со стороны США. Представитель Белого дома Джон Кирби сказал, что у США нет никаких подтверждений того, что бюджетная или оборонная поддержка Украины могла как-то пострадать от коррупционных действий в государстве.
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