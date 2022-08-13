Россия готовит свой ОПК к продолжительной войне в Украине — ISW

Россия пытается перестроить оборонно-промышленный комплекс для ведения продолжительной войны в Украине.

Эксперты считают, что Кремль пытается мобилизовать промышленность для поддержки продолжительной войны в Украине

Об этом сообщает Институт изучения войны.

В частности, Главное управление разведки минобороны Украины проинформировало, что в начале августа Москва инициировала "промышленную мобилизацию" оборонных предприятий и запретила некоторым сотрудникам и всему руководству "Ростеха" брать отпуска.

Военно-промышленная комиссия РФ под председательством российского диктатора Владимира Путина готовится к началу сентября изменить программу гособоронзаказа и увеличить расходы на 600-700 млрд рублей (около $10 млрд).

Министр обороны России Сергей Шойгу, вероятно, 12 августа посетил завод "Уралвагонзавод", крупнейшего производителя танков в России, в частности Т-72. Отмечается, что у этого предприятия возникли финансовые проблемы из-за санкций и невыполнения государственных контрактных обязательств.

"Если это правда, визит Шойгу может свидетельствовать о том, что Кремль пытается возобновить или расширить работу военно-промышленного комплекса", – объяснили в ISW.

Ранее американские эксперты в области обороны и безопасности заявляли, что Путин по-прежнему верит в свою победу, надеется на ослабление западной поддержки Украины и считает, что Россия хорошо справится с санкциями. Эксперты считают, что продолжение войны является лучшим вариантом для обеих сторон.

Заявление Шойгу – глуповатое: эксперт рассказал о ситуациях на войне и о планах России

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