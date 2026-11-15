Россия готовит технологию, которая может стать катастрофой для ВСУ: командир «К-2» забил тревогу

Спутник / © Associated Press

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Запуск Россией собственной спутниковой сети «Рассвет» может стать серьезным вызовом для Украины.

Об этом заявил командир 20-й отдельной бригады беспилотных систем К-2, полковник ВСУ Кирилл Верес в интервью YouTube-каналу Pressing.

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Военный отметил, что появление российской спутниковой сети может иметь серьезные последствия для Украины. Он выразил надежду, что украинские специальные службы найдут способ помешать ее развертыванию.

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«Искренне верю и мечтаю, что какая-то из наших специфических служб додумается, как бы так сделать, чтобы что-то упало. Или не взмыло. Или еще там, может, взорвалось. Потому что это будет „закат“», — высказался Верес.

Отдельно командир прокомментировал ограничение американцами спутниковой связи Starlink для украинских военных. По его словам, эта ситуация стала стимулом к поиску других решений и заставила активнее работать над альтернативами.

«Мы всегда думаем, когда холодно и когда поздно. Когда без штанов стоим на морозе минус 20 — начинаем думать. Поэтому мы думаем, работаем», — отметил военный.

В то же время Верес отметил, что переход на другую технологию требует времени. По его словам, невозможно через несколько дней отказаться от системы, которой украинские военные пользовались в течение пяти лет и на которую потратили значительные средства.

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«5 лет прошло, миллиарды гривен на Starlink вложены. На какую новую технологию можно перейти за 3 дня?» — риторически спросил командир бригады.

Ранее сообщалось, что российские войска использовали временные перебои в работе спутниковых систем Starlink и Starshield, а также приостановку обмена разведывательными данными между США и Украиной для активизации воздушных атак.

Мы ранее информировали, что у России есть около 40 спутников в сети, которая уже обеспечивает отдельные временные окна покрытия над Украиной.

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