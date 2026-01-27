Россия готовит тяжело сбиваемые реактивные дроны - заявление "Флеша"

Беспилотник / © Associated Press

В противостоянии в украинском небе назревает новый этап технологической гонки. Как только Украина наладит эффективную систему зенитных дронов-перехватчиков, Россия может изменить тактику и применить реактивные беспилотники.

Об этом в эфире Radio NV рассказал специалист по системам радиоэлектронной борьбы и связи, советник министра обороны Украины Сергей Флеш Бескрестнов.

По словам эксперта, сейчас Украина делает ставку на максимальное использование зенитных дронов для перехвата вражеских «Шахедов». Однако противник не стоит на месте и готовит симметричный ответ.

«Противник будет противодействовать нашим методам. Как только мы наладим стену зенитных дронов, которые смогут атаковать Шахеды, россияне сразу перейдут на реактивные дроны формата Герань-5, которые летают со скоростью 500-600 километров в час», — предупредил Сергей Флеш.

Главная опасность состоит в том, что текущие эшелоны украинских зенитных дронов (в основном FPV-типа) физически не смогут догнать и поразить такие скоростные цели. Думать над этим, по его словам, вызовом следует уже сегодня.

Бескрестнов подчеркнул, что панацеи не существует — работать должен целый комплекс мероприятий. Зенитные дроны должны стать первым эшелоном обороны, но обязательно должны страховать другие средства зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) и авиация.

«Мы должны это сделать так, чтобы все другие методы работали на подхвате у зенитных дронов», — отметил эксперт.

Ключевым условием эффективности такой системы есть построение единого радиолокационного поля по всей стране. Это позволит своевременно выявлять цели и координировать работу различных способов поражения.

Также Флэш поделился своим видением идеальной системы будущего. Его «технологическая мечта» состоит в том, чтобы охотящиеся на «Шахеды» зенитные дроны руководствовались дистанционно, без риска для операторов и с максимальной точностью.

Напомним, по оценкам авиационных экспертов, Россия за последние месяцы уменьшила количество ударных дронов «Шахед», применяемых против Украины, однако существенно повысила их технологичность и точность.

В частности, речь идет о модернизированных БПЛА с лучшими системами наведения и связи, что создает дополнительные вызовы для украинского ПВО и требует усиленного прикрытия критически важных объектов и техники.