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Россия готовит удар по Чернигову: в МВА назвали объекты, которые под угрозой

Россия готовит удар по Чернигову: в МВА назвали объекты, которые под угрозой

Российская ракета Х-69. Иллюстративный. Коллаж ТСН.ua / Фото: Defense Express

Местные власти призывают людей не игнорировать ее и проходить в укрытие в случае объявления тревоги.

Российские войска, вероятно, планируют нанесение ударов по критической инфраструктуре в Чернигове.

Об этом предупредил глава Черниговской МВА Дмитрий Брыжинский.

По его словам, под угрозой удара такие объекты критической инфраструктуры как:
— элерадиовежи;
— теплоэлектростанции;
— газораспределительные станции;
— административные здания органов власти и т.д.

"Поэтому в случае воздушной тревоги прошу не игнорировать ее и проходить в укрытие. Избегайте мест скопления людей и не находитесь рядом с объектами критической инфраструктуры", — призвал он.

Как сообщалось ранее, в ночь на 9 мая россияне ударили дроном по Николаевщине.

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