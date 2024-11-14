Россия готовит удары иранскими ракетам Fath-360 и Ababil – Business Insider

Эксперты считают, что использование врагом этих ракет может освободить российские ракеты "Искандер" с большей дальностью "для дополнительных атак по целям в глубине Украины".

Российские войска планируют начать применять иранские баллистические ракеты малой дальности Fath-360 и ближнего действия Ababil. Враг планирует удары по целям "в непосредственной близости от линии фронта".

Об этом сообщает Business Insider.

Более дешевые иранские ракеты открывают новые возможности для России, а именно позволят ее армии сделать линию фронта в Украине гораздо опаснее.

"Россия, вероятно, сосредоточится на их использовании для поражения тактических целей на коротких дистанциях", – высказал мнение эксперт по ракетным технологиям Международного института стратегических исследований Тимоти Райт.

По его оценкам, российская армия намерена использовать иранские ракеты. И вражеский план состоит в поражении целей "в непосредственной близости от линии фронта". В то же время, издание отметило, что пока неизвестно, применяли ли россияне уже какую-то из этих ракет.

Научный сотрудник Ядерного проекта Осло Фабиан Хоффман тоже считает, что иранские ракеты "позволят России оказывать еще большее давление на цели на передовой".

Как заявлял ранее эксперт по ракетам Международного института стратегических исследований Фабиан Хинц, использование россиянами иранских ракет меньшей дальности может освободить ракеты "Искандер" с большей дальностью "для дополнительных атак по целям в глубине Украины".

"Хотя эти иранские ракеты, возможно, и не привнесут новые возможности в военные усилия России, они предложат большую гибкость и, что самое главное, дополнительное количество", – отметил Хинц.

Напомним, в сентябре в Пентагоне сообщили, что Иран передал России некое количество баллистических ракет Fath-360 для ударов по Украине.

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