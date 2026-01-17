- Дата публикации
-
- Категория
- Война
- Количество просмотров
- 1238
- Время на прочтение
- 2 мин
Россия готовит удары по подстанциям АЭС: ГУР предупредило о ядерном шантаже
Россия готовит новый этап энергетического террора, нацелившись на инфраструктуру украинских АЭС.
Россия рассматривает возможность нанесения ударов по критическим узлам украинской энергосистемы, а именно по подстанциям передачи электроэнергии, обеспечивающим функционирование атомных электростанций (АЭС).
Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.
По данным украинской разведки, главная цель врага — создать невыносимые условия для гражданского населения.
«С целью заставить Украину подписать неприемлемые капитуляционные требования по прекращению войны государство-агрессор россия рассматривает вариант атаковать стратегические объекты энергосистемы нашего государства — речь идет о подстанциях передачи электроэнергии, обеспечивающих работу украинских АЭС», — говорится в сообщении.
Что уже сделали оккупанты
Намерения Кремля подтверждаются конкретными действиями российских военных. Разведчики зафиксировали активную подготовку к возможным атакам.
«По состоянию на середину января 2025 года Россия осуществила разведку десяти соответствующих объектов критической энергетической инфраструктуры в девяти областях Украины», — говорится в сообщении ведомства.
Эти данные свидетельствуют о том, что агрессор тщательно выбирает цели для нанесения максимального ущерба украинскому генерации.
В ГУР отмечают, что планы Москвы выходят за пределы чисто военных действий на территории Украины. Кремль также намерен усилить кампанию устрашения стран Европы и Запада в целом. Цель этого шантажа — сорвать или уменьшить поддержку Украины партнерами, в частности, ослабить способность украинского ПВО отражать террористические атаки.
«Намерения кремля атаковать подстанции, чтобы таким гибридным способом уничтожить генерацию на АЭС Украины, в очередной раз свидетельствуют о геноцидном характере войны России против Украины», — подытожили в ГУР.
О чем предупредил Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский по итогам доклада руководителя Главного управления разведки (ГУР) МО Олега Иващенко также подтвердил, что Россия активно готовится к новым ударам по критической инфраструктуре Украины.
Особую обеспокоенность вызывают планы врага атаковать сети и объекты, обеспечивающие функционирование атомных электростанций (АЭС).
По словам главы государства, разведка предоставила четкую информацию о задачах, которые ставятся перед российской армией. Главный вывод — агрессор не демонстрирует никакой готовности к прекращению войны или выполнению каких-либо договоренностей.
Вместо этого фиксируется подготовка к дальнейшим атакам на энергетику.
«Достаточно информации о подготовке дальнейших российских ударов по нашей энергетике и инфраструктуре, включая объекты и сети, обслуживающие наши атомные станции», — подчеркнул Зеленский.
Напомним, Зеленский также сообщил, что на фоне угрозы власти усиливают меры безопасности, готовят тыл и инфраструктуру, в частности разворачивают дополнительные «Пункты несокрушимости» и формируют резервы для оперативных ремонтов.
Глава государства также отметил дефицит ракет для ПВО и призвал граждан не игнорировать воздушные тревоги, подчеркнув необходимость большего международного давления на РФ.