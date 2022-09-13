Россия готовит в Украине гуманитарную катастрофу: в разведке рассказали, какие объекты в опасности

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Российские оккупанты готовят очередные провокационные обстрелы Запорожской атомной электростанции. Угроза террора со стороны армии РФ остается и для других АЭС Украины.

Об этом заявил спикер Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов в эфире телемарафона.

"Мы уже можем говорить, к сожалению, не только о Запорожской АЭС. Российский агрессор систематически, методично обстреливает всю энергетическую инфраструктуру Украины, и это, безусловно, может повлиять в конце концов и на другие атомные объекты, на другие атомные станции. В частности, на ЗАЭС, которая находится в критической ситуации из-за многочисленных российских обстрелов", — предупредил он.

По словам спикера разведки Минобороны, есть информация об определенной подготовке очередных провокаций и обстрелов Запорожской станции оккупантами.

"То, что у личного состава агрессора есть план пребывания в укрытии во время своих сигналов, есть перемещение техники, есть систематическая деятельность по повреждению линий электропередач, которых сейчас осталось лишь несколько, которые соединяют ЗАЭС с украинской энергосистемой. В конце концов, мы уже видели последствия предыдущих обстрелов ЗАЭС, и не только обстрелов", — сказал он.

Юсов подчеркнул, что речь идет о системном ядерном терроризме, терроре местного населения и гражданского персонала станции.

"Фактически государство-террорист захватило ядерный объект и, увидев определенную безнаказанность со стороны международного сообщества, теперь масштабирует эту историю на всю энергетическую систему Украины", — добавил он.

Напомним, мы раньше рассказывали, как после сокрушительного поражения на Харьковщине окружение Путина толкает его на последний радикальный шаг.

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