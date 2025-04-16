Россия готовит весеннее наступление на Запорожье и формирует батальоны из тяжелобольных: что говорят в ВСУ

На Запорожском направлении оккупанты готовят новое наступление

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Российские оккупационные войска могут активизировать наступление на Запорожском направлении уже в апреле или мае.

Об этом сообщил представитель Сил обороны Юга Владислав Волошин, ссылаясь на данные украинской разведки, пишет «Радио Свобода».

По его словам, самая напряженная ситуация сейчас наблюдается в районах Степного, Малых Щербаков и Лобкового. Также оккупанты пытаются прорваться через реку Янчекрак, чтобы выйти в село Каменское.

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Несмотря на массированные атаки, Силы обороны Украины ежедневно уничтожают более 100 оккупантов и около 30 единиц техники на Гуляйпольском и Ореховском направлениях, поэтому РФ вынуждена перебрасывать резервы.

Владислав Волошин подчеркнул, что российское командование «сатане», потому что уже два года не может взять несколько небольших населенных пунктов.

По информации разведки, РФ формирует штурмовые батальоны из тяжелобольных людей с гепатитом, ВИЧ и другими неизлечимыми болезнями.

"Эти подразделения будут использоваться как "мясо" для утилизации", - заявил он.

Запорожское направление остается стратегически важным для России, стремящейся выйти на границы Днепропетровской области и перерезать логистические пути из Запорожья на восток. Но, по мнению Волошина, военного потенциала РФ для этого недостаточно.

Напомним, по словам майора запаса НГУ, ветерана российско-украинской войны Алексея Гетьмана, россияне будут пытаться проводить какие-то наступательные операции . Впрочем, они больше анонсируют, чем действуют.