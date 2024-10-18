Россия готовит военных КНДР к войне в Украине на четырех своих полигонах – СМИ

Речь идет о полигонах в таких российских городах, как Хабаровск, Уссурийск, Благовещенск, Владивосток.

Российская армия готовит около 11 тысяч северокорейских солдат для участия в боевых действиях в Украине на четырех полигонах РФ.

Об этом сообщили источники в украинской разведке в комментарии "Бабелю".

Речь идет о полигонах в таких российских городах, как Хабаровск, Уссурийск, Благовещенск, Владивосток.

Ранее начальник ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что на востоке России находится около 11 тысяч северокорейских солдат, готовых воевать в Украине уже 1 ноября.

По словам Буданова, первое подразделение численностью 2 600 солдат отправится в Курск, где Украина установила плацдарм, за который велись ожесточенные бои. Куда направят остальные северокорейские войска, пока неясно, добавил Буданов.

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