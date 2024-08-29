Россия готовит ядерную провокацию с целью обвинения Украины – советница руководителя Офиса президента

Нагнетание ядерной темы Россией, закрытие на въезд Курчатова, подготовка Курской АЭС к боям, заявления о грязной бомбе свидетельствуют, что Россия готовит провокацию с целью обвинения Украины, отметила Заривная.

Россия сейчас проводит мощную дезинформационную кампанию против Украины по теме ядерной угрозы. Они используют визит МАГАТЭ на Курскую АЭС, извращая выводы из визита и пытаясь представить их так, что от Украины есть угроза станции.

Об этом сообщила советница главы Офиса президента Украины Дарья Заривная.

"Также лично Путин включился в тему и отметил, что Украина готовит ядерную провокацию. Российские пропагандисты регулярно говорят о возможности использования "грязной бомбы", которой нет у нас, но точно есть у них", – отметила она.

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Заривная подчеркнула, что от Украины нет никаких ядерных угроз. Нагнетание этой темы Россией, закрытие на въезд Курчатова, подготовка Курской АЭС к боям, заявления о грязной бомбе свидетельствуют, что именно Россия готовит ядерную провокацию с целью обвинения Украины.

"Также именно Россия наносит удары по нашей энергосистеме, угрожая работе АЭС. Нужно четко и открыто говорить – Россия готовит ядерную провокацию. Это может быть очередное преступление против человечества", – подчеркнула она.

Напомним, в России обсуждают новую дезинформацию о тактическом ядерном оружии, якобы полученном Украиной. По словам пропагандистов, передача Украине истребителей F-16 свидетельствует о том, что тактическое ядерное оружие также было передано.

В Сеть попали секретные документы России по ядерным ударам

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