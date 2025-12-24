Россия готовит зимнее наступление на юге: в ВСУ рассказали детали

ВСУ на фронте / © Командование Десантно-штурмовых войск ВСУ

На южном направлении россияне продолжают активные штурмовые действия и готовятся к боям в зимних условиях. Интенсивные атаки фиксируют на Гуляйпольском и Александровском направлениях.

Об этом сообщил спикер Сил обороны юга Владислав Волошин, пишет «Укринформ».

По словам Волошина, российские войска пытаются продвинуться в населенных пунктах, расположенных вдоль логистического маршрута Покровское Днепропетровской области — Гуляйполе. Увлечение этого пути может осложнить поставки украинских подразделений.

Спикер обороны юга отметил, что противник продолжает штурмовые действия непосредственно в Гуляйполе, пытаясь продвигаться штурмовыми группами в пределах города.

Также активные боевые действия продолжаются вблизи населенных пунктов Доброполье, Прилуки и Варваровки.

«Враг не жалеет своих ресурсов, вводит резервы, чтобы захватить эти населенные пункты и перерезать логистический путь», — подчеркнул Волошин.

По его словам, российские войска продолжают наносить авиационные удары по Гуляйполю, применяя авиабомбы. Кроме того, фиксируется рост количества атак дронами-камикадзе и БпЛА типа «Шахед» по населенным пунктам вблизи линии боевого столкновения.

Под ударами находятся, в частности, Запорожье, Херсон и Одесса.

РФ готовится к боям зимой

Волошин также сообщил, что российское командование планирует активизировать штурмовые действия с наступлением холодов. По данным разведки, несколько штурмовых подразделений противника уже получили белые маскировочные халаты для действий в зимних условиях.

«Таким образом враг готовится, когда будет снег, проводить штурмовые действия по этим направлениям», — отметил спикер Сил обороны юга.

Напомним, на Покровском направлении российские оккупанты продолжают атаковать мелкими пехотными штурмовыми группами, последовательно уничтожаемыми силами обороны, свидетельствует наличие у врага больших резервов живой силы.