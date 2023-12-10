Россия готовится к аннексии Азовского моря: чего ждать и кто за этим стоит – мнение экспертов

Так называемый "депутат Госдумы России" от временно оккупированного Крыма Михаил Шеремет 5 декабря заявил, что в Госдуму внесен законопроект о закреплении статуса Азовского моря как "исключительно внутреннего водоема России", на который не распространяются действия международного законодательства.

По его словам, документ уже "одобрен профильным комитетом", и за него могут проголосовать до конца этого года. Шеремет также отметил, что после временной оккупации Россией территорий Запорожской, Херсонской и Донецкой областей Украины, имеющих выход к Азовскому морю, Украина "потеряла статус прибрежного государства".

В материале проекта "Радио Свобода" эксперты объяснили, будет ли иметь силу "законопроект Думы".

"Ни жарко ни холодно"

Как отметил руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI" Павел Лакийчук, объявление Россией аннексии Азовского моря не будет иметь никакого значения для хода войны – Украина все равно будет его освобождать.

"Определение порта, акватории порта или моря внутренними водами – это подзаконный акт. Нам от этого ни жарко ни холодно, на самом деле. Потому что по факту режим внутренних морских вод Азовского моря введен Россией после оккупации сразу после захвата Азовского моря и побережья Азовского моря. С военной точки зрения, это опять-таки ни на что не влияет. Это наша земля, это наше море и будем освобождать Приазовье, освобождать Крым, будем освобождать наше Азовское море", — подчеркнул он.

Очередное доказательство преступлений России

Эксперт Ассоциации реинтеграции Крыма, юрист-международник Борис Бабин называет намерения Кремля аннексировать Азовское море "ничтожными". Впрочем, Украина сможет это использовать как очередное доказательство преступлений России и нарушение международного права.

"Азовское море имеет статус международных вод. В 1992 году Украина подала в ООН соответствующее заявление о признании исходных линий Азовского моря и соответственно перечню координат. И после этого в Азовском море должны были быть определены территориальные воды, прилегающая зона исключительно экономическая зона страны. И потому все эти заявления агрессора, они просто для внутреннего обихода. Агрессор понимает, что скоро будут международные решения, будет решение по специальному трибуналу как раз по морскому праву, оно ожидается в ближайшие годы. Будет еще ряд других международных решений по этим вопросам. В этих условиях они как раз пытаются сделать этот спектакль фейков", — объяснил он.

Оккупанты не могут победить под Авдеевкой

Российский политический эмигрант, бывший аналитик партии "Единая Россия" Леонид Власюк рассказал, что намерения России объявить об аннексии Азовского моря выглядят последовательными с точки зрения президентской избирательной кампании.

"Это как бы со стороны россиян показывает их уверенность в победе, достижение целей, присоединение новых территорий. Все это под предстоящие в марте российские выборы очень хорошо ложится. На время предвыборной кампании все это прекрасно ложится. И поскольку они не могут победить под Авдеевкой, они будут пытаться победить хотя бы так, чтобы хоть какая-нибудь победа была", — считает он.

Он также добавил, что реакция Запада была бы важна в таком случае. Поскольку Россия сейчас всячески испытывает его на прочность. Не менее важной будет реакция Украины.

"Россия сейчас такие вещи проводит, понимая и думая о том, что поддержка Запада в этой войне с Украиной резко падает. Они пытаются сослаться на происходящее в Америке, на то, что Америка не поддерживает Украину. А вот мы всех пересидели и мы наконец победим. Это вот такие демонстративные шаги. Они ищут и смотрят, на сколько можно продавить Запад", — отметил Власюк.

Напомним, диктатор Владимир Путин объявил, что снова будет баллотироваться на президентских "выборах" в России в 2024 году.

Как отметил офицер ВСУ и политолог Тарас Березовец, Путин демонстрирует три месседжа, направленных как для внутренней аудитории, так и для Запада.

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