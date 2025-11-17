Россия готовится к диверсиям в Европе: Жорин назвал новую фазу гибридной войны

Максим Жорин

Россия переходит к новой фазе гибридной агрессии против стран Европы, направленной на срыв помощи Украине. По его словам, диверсии на транспортной инфраструктуре, в частности в Польше, – логичный шаг после "недавних инцидентов с дронами".

Об этом заявил подполковник ВСУ, командир Третьего армейского корпуса Максим Жорин.

"Следующим шагом рашки, после "инцидентов" с дронами, будут диверсии. В первую очередь - чтобы усложнить передачу помощи в Украину. Это логичный и вполне прогнозируемый шаг России, вызванный слабой и беспозвоночной позицией Запада", - отметил Жорин.

Он подчеркнул, что Россия на этом этапе не готова к открытой атаке на Польшу, зато работает над расколом общества и усилением антиукраинских настроений. Жорин также предостерег, что такая ситуация играет против общих интересов как Польши, так и Украины и Европы.

"Польша – одна из немногих стран, которая могла бы реально противостоять России. Но вместо объединения с нами, она ведется на провокации, что только вредит всем", – подчеркнул он.

Ранее в Польше на железнодорожном участке возле села Жичин сработало взрывное устройство, повредившее путь на важном маршруте Варшава – Люблин. Премьер Дональд Туск заявил о возможной диверсии, однако полиция ждет результатов расследования.